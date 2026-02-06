翁立友過年紅包寵妻！結婚3年被問「長輩是否催生」鬆口全招了

記者徐珮華／台北報導

翁立友今（6）日領軍師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪現身年貨大街採買，受訪時透露將一路工作到除夕前3天才休假，馬年演出邀約更是已排到年底。行程滿檔的他，也大方分享過年計畫。

翁立友大方分享過年計畫。（圖／記者鄭孟晃攝影）

翁立友去年在海外有不少演出，被問到今年尾牙邀約量，他謙虛表示「不多，希望老闆、老闆娘們多栽培」，不過行程仍一路忙到過年前。他坦言，父母生日或重要節日經常與工作撞期，無法陪伴過節，只能用紅包代替，因此「只要有心，每天都是過年」。至於今年紅包金額，他認為心意最重要，但也透露數字是「爸媽會笑」的程度。

將工作到2月13日的他，被問到是否刻意為隔日西洋情人節保留空檔，開玩笑直呼「都結婚了，還什麼情人節」，但也不忘強調「安太座比安太歲重要」，紅包雖然不到7位數，但足夠家用，不會讓太太擔心。結婚3年的他，談及過年期間是否將面臨親戚催生的場面，表示現在的長輩多半跟得上時代，不會給太大壓力。

翁立友（右2）與林琇琪（左起）、唐儷、蕭玉芬現身年貨大街。（圖／記者鄭孟晃攝影）

此外，翁立友過年期間已約好10多名朋友打匹克球，正好能訓練肺活量，為3月21、22日的「鑽石舞台之夜」演唱會做準備，今年10月也將在馬來西亞雲頂連開2場演唱會。至於是否有機會回台開唱，他坦言場地檔期不易安排，且前置籌備期可能長達7個月，是項大工程，因此現階段仍以海外演出為主。

