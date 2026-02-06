翁立友領軍同門師妹 逛年貨大街迎金馬

記者周毓洵／臺北報導

農曆金馬年將至，金曲歌王翁立友帶著豪記唱片同門師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪現身年貨大街採買開運美食，現場湧入大批熱情粉絲，年味十足。難得忙裡偷閒，翁立友笑說自己這趟不是來採買，而是來「當搬運工」，負責幫師妹們扛戰利品，一路笑聲不斷。

迎接金馬年，翁立友星運持續狂飆，演出邀約一路排到年底，更宣布10月將前進馬來西亞雲頂連開兩場個唱，開春就展現「金馬奔騰」氣勢。他笑說，今年最重要的投資就是身體健康，持續健身、跑步、騎單車，「健康就是我最旺的錢母！」

至於年貨怎麼選？翁立友近年重視養生，最愛開心果、花生等健康零食，也特別鍾情古早味爆米香，笑說「米字是八十八，代表發發發」，一定要多買幾包當開運零嘴。蕭玉芬與林琇琪則不約而同選擇核桃、腰果等堅果類迎財；唐儷則甜食派代表，橘子、糖果、餅乾通通入袋，討個「吃甜甜、賺大錢」的好兆頭。

談到新年願望，蕭玉芬分享去年成功挑戰主持工作，補齊多年來的演藝夢想拼圖，期待馬年主持之路更順、新專輯順利開錄；唐儷歌唱事業與斜槓雞排、生電商雙線齊發，演出已排到9月，開心直呼「忙得很幸福」；林琇琪則分享獨家趨吉避凶小撇步，也預告大年初二即開工納財，期盼馬年事業再衝一波。翁立友表示，雖然年前尾牙、商演滿檔，但能在年貨大街感受過年氣氛，和師妹們一起迎新春，格外有意義，也祝大家在金馬年都能馬上有好運、一路向前衝。

蕭玉芬（右起）、翁立友、唐儷、林琇琪現身年貨大街，提前感受金馬年過年喜氣。（豪記唱片提供）

蕭玉芬（右起）、翁立友、唐儷、林琇琪逛年貨大街粉絲擠爆現場。（豪記唱片提供）