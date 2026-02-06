翁立友領軍蕭玉芬、唐儷、林琇琪逛年貨大街迎金馬！粉絲擠爆現場

▲右起: 蕭玉芬、翁立友、唐儷、林琇琪，攜手逛年貨大街迎金馬

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】金曲歌王翁立友週五帶著豪記唱片同門師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪開心逛年貨大街採買開運美食，粉絲擠爆現場，翁立友笑說過年前難得有空檔來感受過年的喜氣氛圍，我是來當搬運工的，負責幫師妹們扛開運美食戰利品！

對於過年美食，翁立友分享近來開始重視身體保養，過年則以開心果、花生（花生發生）等健康食物為首選，也愛小時候的爆米香，回味單純的古早味，我打算會再多買一些，當馬年開運零食，爆米香的米字是由「八十八」的組合，由上方的倒八中間的十下面正八組合而成，八八寓意凡事發發的好兆頭！

而蕭玉芬、林琇琪都不約而同的喜愛核桃、腰果與開心果等堅果，開運迎財，唐儷則愛甜食討吉利，橘子、糖果、餅乾等一網打盡，吃甜甜財運旺！

對於馬年沖太歲，翁立友表示每年都會安太歲、光明燈，趕在過年前跟友人專程到鹿港天后宮太歲殿參拜祈福，今年過年會在家中好好休息，過年前尾牙演出爆滿，當飛人的在海內外演出忙翻了，馬年的演出邀約也已排到年底，更宣布喜訊10月將在馬來西亞雲頂連開兩場個唱，馬年才開春，就擁有金馬奔騰的一年，翁立友直說真的很感恩，很珍惜忙碌的感覺，能繼續用歌聲服務大家很開心，馬年期許，將身體顧好，今年的工作量大爆棚，體力很重要，持續的健身，騎單車還有跑步與走路，只要有空檔就運動，每次跑步六公里，訓練肺活量，近年來感覺身體有變得更好，翁立友並笑說現在純手工行業不多了，歌手這個工作也是純手工呢，要用到歌喉演唱，必須有好的體力與肺活量，才能完美演出，現在有時候趕場演出搭高鐵，跑步都不會再喘了，持續運動真的有差！

此外，翁立友更透露自己的招財撇步，每到過年都有朋友會送錢母，感覺自己很幸運，每年都受財神爺眷顧，我則認為身體健康精神好，心情愉悅，就是最好的招財，如果身體沒顧好，怎麼招財，健康就是自己的錢母啦！

過年期間計畫與好友們打匹克球，翁立友表示過年大家幾乎都是大魚大肉的，我要逆向思考，難得過年休息，趁年假跟球友相約打球，儲備好體力，有清晰的頭腦面對舞台，馬年希望讓自己有金馬奔騰的動力，繼續的往前衝！

有甜心女神封號的蕭玉芬開心分享金馬大豐收，挑戰主持圓夢達陣，剛踏出道時，心中就期許能朝全方位藝人努力，希望歌唱、演戲，主持都能嘗試，前兩項很幸運的都體驗了，但多年來主持節目一直是我的心願一個缺角，很開心在去年底在大立電視台與劉家榮主持「台灣新刻盤」節目，由剛開始的緊張道現在的漸入佳境，很開心在金馬年能讓心願不再有缺角！提到過年，蕭玉芬笑說原本想追極光，但自己近來怕坐太久的飛機而作罷，只好在家當宅女，過年期間還是會到廟宇參拜走春，近來忙碌影與尾牙演出滿檔，聲音有些疲累，目前就靠藥物與休息，剛好趁年假在家好好補充體力！馬年的計畫與期許，開心去年的願望都有實現，許願今年主持工作越來越順，也很期待在過年後將開工錄製的新專輯！

而剛與閨蜜林琇琪同遊日本合掌村返台，雞排女王唐儷開心分享這次的日本行則是等了六年，一直都想帶兒子飛日本賞雪，但期間遇到疫情而擱置，此次終於讓兒子如願所償的玩雪，今年過年特別推掉演出邀約，想在家與家人歡聚，今年應兒子要求，開箱新買的電烤爐，在家享受燒肉料理，這個不同過往的圍爐守歲，讓我很期待！

對於馬年的期許，唐儷表示去年圓夢與翁立友對唱，演出邀約與通告滿檔，感謝翁立友帶我去安太歲，讓我有個豐收的蛇年，而馬年更旺，目前演出邀約已預約到九月，而且還持續的增加中，超開心的啦！而斜槓雞排事業大成功，近年唐儷力挑戰新任務，電商事業也開紅盤，經營艋舺新生代電商，今年針對小資族群，銷售年菜已破上萬組，改賣熟食，十分得心應手，我還擔任幫忙規劃雞排創業諮詢輔導，提到過年招財撇步，唐儷笑說我很傳統的，一定要拜土地公、地基主！

▲林琇琪分享馬年趨吉避凶法術

被粉絲讚封仙界口譯姐林琇琪，與唐儷是閨蜜，每次出國必定會相約同遊，林琇琪笑說她是我乾媽的好友，也是我的好姐姐，此次難得相約逛年貨大街，很開心期待，提到每年粉絲期待分享的開運撇步，林琇琪表示今年獻上實用的趨吉避凶的吉令，過年期間很多人出門旅遊住宿，過往大家開房門前，都會先敲三下，祈求不被好兄弟打擾，現在可以改成拍三下，在手掌心寫下一個字「雨漸耳」，再拍門三下並默唸，這樣就可以放心自在享受假期，不被騷擾的美好時光！林琇琪也分享今年自我的加持運勢，安太歲，點平安燈、光明燈等等，一條龍的全都準備好了，希望有好人緣與觀眾緣，我相信心誠則靈，馬年我的幸運色為咖啡色！

而大年初二起即在台南開工納財，初四在家鄉財神爺面前獻唱，讓林琇琪開心直呼真是好兆頭，馬上開工、馬上有錢耶，而今年過年忙演出，因此無法掌廚年夜菜，改叫外賣，體驗不同的美食！目前計畫開春後，環島旅遊放鬆一下，林琇琪也提醒大家過年車多，請大家小心開車，人做得正、守本分，多做善事，一定會得到天公伯一定的照顧！

被問到金馬年的願望，近來金曲「愛我妳甘敢」點閱已破千萬，讓林琇琪超開心，並表示入行四年，自己將更努力，期盼演藝事業在馬年如同金馬奔騰的大跳躍！