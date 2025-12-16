翁立友首登《唱歌給你聽》飆金曲！改編台語國歌〈我問天〉笑翻眾人
許志豪、杜忻恬、李子森主持的中視、中天綜合台歌唱節目《唱歌給你聽》邀請到金曲歌王翁立友，他一登場就接連演唱〈我問天〉、〈行棋〉等招牌好歌，許志豪邊聽邊語帶羨慕地說：「一個歌手一輩子有一首代表作是非常有福氣的事，可是立友哥的代表作有好多首，獨特的『翁式唱腔』也是很多人模仿的對象。」他還提到〈我問天〉可說是台語樂壇的國歌：「我助理今年22歲，他第一首學會的台語歌就是〈我問天〉，那時候他3歲，真的是好可怕。」而許志豪對這首歌也有著深刻的印象：「我第一次出國作秀就是跟立友哥，我永遠記得他每次唱到『我問天，我問天』，後面就會改成『可不可以不要籌錢』，或者『可不可以不要欠錢』。」
翁立友還分享自己對唱歌技巧的領悟：「我彰化阿公家鄰居有養一隻狗很兇，他最喜歡追郵差，有個菜鳥郵差第1天上班就被咬，第2天那個郵差看到狗就加快油門，那隻狗也跟著追，結果牠跑輸摩托車很不甘心地吠了兩聲。」這故事卻讓主持群摸不著頭緒，翁立友接著說：「我開始觀察為什麼這隻狗這麼喘還能吠、還不會燒聲（台語）？結果就被我悟出來了，連狗都知道丹田在哪，我怎麼會不知道呢？這就叫做腹式呼吸法，很多人都不會，都是習慣用胸腔在呼吸。」見翁立友一臉正經，許志豪忍不住笑說：「你觀察的點跟我不一樣，要是我就只會想那郵差第3天還會來嗎？」
翁立友也在節目中演唱最新發行的歌曲〈看天〉，這也勾起李子森的好奇心：「我有看MV，立友哥在裡面騎著一匹白馬，那是真的嗎？」翁立友笑答「當然是真的」，而且還為了拍攝MV特地去學騎馬：「當天台灣的氣溫是37度，我穿著軍裝、頂著烈日，還要假裝很悠閒的騎著那隻馬。」
他也分享拍攝時的漏網鏡頭：「那隻馬叫做公主，牠走著走著突然停下來，結果下一秒好像在噴炸彈，我才知道馬是在『方便』。」優質歌唱節目《唱歌給你聽》每周一至周五晚間10點在中視、晚間8點在中天綜合台播出。
