翁立友《唱歌給你聽》與杜忻恬對唱 竟被許志豪提醒：保險要先買

金曲歌王翁立友日前上中視、中天節目《唱歌給你聽》，他和杜忻恬深情對唱〈愛要大聲講出來〉時，卻被許志豪提醒：「如果要跟她對唱，保險要先買，你不知道歌迷多嚴格，她幾乎只能配李子森。」翁立友聽了笑說自己也是「森恬CP」的粉絲：「這首歌已經是10年前的歌，錄完音後我好像就沒再唱過，我在《綜藝一級棒》聽到子森跟忻恬唱這首，我以為是新歌呢！」

翁立友（右）在《唱歌給你聽》與杜忻恬（左）對唱〈愛要大聲講出來〉。（圖／中天電視提供）

翁立友宣傳新歌〈老狗伴鐵人〉時，也熱情分享創作背景：「是在描述現在社會有很多人終其一生都是單身，就是羅漢腳的意思，這也是真實故事，在台中有個叫鐵人的果農，養了一隻狗來做伴，每天日出而作日落而息。」沒想到在翁立友敘述的同時，主持人許志豪發現鏡頭一直停留在自己身上讓他很介意：「剛剛立友哥說羅漢腳的時候，為什麼3號攝影機就跳我？」翁立友聽完好奇提問：「你不是跟那個跟我同姓的那一個？八字還沒有一撇喔？」此話一出，嚇得許志豪急忙澄清：「噓！還沒啦！」逗樂全場。

翁立友稱爸媽是他進演藝圈很重要的幕後推手。（圖／中天電視提供）

聊到當初會進演藝圈，翁立友稱爸媽是很重要的幕後推手：「我5歲時有個港劇叫《天蠶變》，我聽了3次後就用笛子吹出來，我爸媽嚇一跳，也發現我有這個天分。」爸媽原本想栽培他，但因為家境因素只能作罷：「一問才知道學費這麼貴，1堂課要250塊，1台鋼琴要10幾萬，那時候1碗陽春麵才10塊，我們家的環境就沒辦法，但這個遺憾一直在我爸媽心上。」直到他19歲參加歌唱比賽被發掘才又重新接觸音樂：「參加歌唱比賽認識了李文通老師，我爸媽為了要彌補遺憾就去標會，想讓我拜他做老師，很多爸媽投資在孩子身上都不求回報，所以我就想成功的時候，一定要好好報答他們。」

許志豪（左起）、翁立友、杜忻恬、李子森在《唱歌給你聽》同台飆歌。（圖／中天電視提供）

翁立友在事業低潮時，也因為有媽媽的支持才重新振作起來：「要靠唱歌賺錢哪有這麼簡單，我在心情最不好的時候，朋友怕我整天待在家會鬱悶，都會帶我出去吃吃喝喝，有一次我比較晚回家，以為媽媽睡了，結果她在客廳等我說『電鍋裡有一碗蜆精』，就叫我去喝，因為她擔心喝酒傷肝。」他越喝越覺得對不起家人：「喝的時候心很酸、很想哭，覺得自己怎麼這麼沒用，出唱片沒紅，沒辦法賺錢回來孝順爸媽、讓家人比較輕鬆，所以那碗蜆精喝完之後，我就決心要改變。」

優質歌唱節目《唱歌給你聽》每週一至週五晚間10點在中視、晚間8點在中天綜合台播出。

