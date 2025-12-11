翁立友、阿信同為50歲 對比照曝光網驚呼「完全看不出來同歲」

【緯來新聞網】天團五月天主唱阿信12月6日迎來50大壽，網路社群充滿祝福聲浪。讓不少人驚訝的是，阿信與憑〈我問天〉成名的台語歌手翁立友竟是同一年代出生的，掀起一波網友熱議。

翁立友、阿信同為50歲。（圖／翻攝FB）

出道超過20年的阿信，不僅憑藉獨特嗓音和創作實力成為華語樂壇指標人物，至今在演唱會上依舊活力滿滿，舉手投足仍保有年輕氣息。粉絲感嘆：「看不出來已經50歲！」



反觀同樣年滿50的翁立友，以深情演唱風格奠定台語歌壇地位，多年穩坐「歌王」寶座。兩人年齡相同的消息一出，令不少網友驚呼：「差異感太強烈了」、「完全像是不同世代的人物！」



有粉絲更指出，兩位歌手雖在不同音樂領域發光發熱，但皆為台灣音樂代表性人物，「一個引領華語搖滾潮流，一個深耕本土台語市場，都是值得驕傲的存在。」

