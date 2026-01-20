翁章梁主持交接 古瑞麟接任嘉義縣警察局長

嘉義縣警察局卸、新任局長交接典禮上，由嘉義縣長翁章梁（右二）主持交接，內政部警政署警政委員張樹德（左二）監交，新任局長古瑞麟（右一）從卸任局長手中完成印信交接。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣警察局今（20）日上午9時舉行卸、新任局長交接典禮，由翁章梁主持，內政部警政署警政委員張樹德監交，各界民意代表及地方仕紳到場觀禮，典禮過程簡單隆重。

翁章梁縣長致詞時表示，感謝李權哲局長在嘉義縣服務一年半期間，領導警察團隊表現卓著，在治安、交通及為民服務等多項全國性評比中屢獲第一名及優等以上佳績，深獲縣民肯定。此次獲上級器重，榮陞臺北市政府警察局主任秘書，翁縣長表達高度祝賀，並期勉其在新職務上持續發揮專業長才。

新任警察局長古瑞麟為中央警察大學正科56期畢業，歷任巡官、偵查員、組長、刑事警察大隊大隊長、督察、科長、高雄市政府警察局分局長，以及保安警察第五總隊主任秘書、花蓮港務警察總隊總隊長、保安警察第二總隊副總隊長等要職，警政歷練完整、表現優異。另新任副局長陳譽仁為中央警察大學正科55期畢業，歷任巡官、所長、偵查員、少年隊隊長、防治科科長及航空警察局分局長等職務，學經歷豐富，翁縣長對兩位新任首長加入嘉義縣警政團隊表達誠摯歡迎。

翁章梁指出，竊盜案件的預防與偵破及轄區治安不容挑戰是嘉義縣治安工作的兩大核心，必須透過強力執法，讓不法之徒清楚認知嘉義警方的執法決心；同時，對於需要協助的民眾，警方也應展現同理心，做到剛柔並濟。他強調，古瑞麟局長在刑事警政領域累積深厚經驗，期許其上任後能帶領團隊強化偵防效能，無論案件大小，皆以最快速度偵破，守護民眾生命財產安全。

此外，翁縣長也叮囑各級幹部，在追求執法效率的同時，務必兼顧同仁執勤安全與身心健康，落實「治安、交通、服務、風紀、團隊合作」五大工作重點，攜手打造「勇敢超越、追求更好」的安心、安定、安全新嘉園。他並提及，2026台灣燈會睽違8年將於3月再度在嘉義縣舉辦，縣府與各界將總動員投入準備，期盼警察同仁全力配合，讓國內外看見嘉義縣的轉變與熱情。

內政部警政署警政委員張樹德致詞時，也肯定卸任局長對嘉義縣治安的貢獻，並祝賀其榮陞新職；同時指出，新任古瑞麟局長能力深獲各級長官肯定，期許其帶領團隊持續精進警政工作。張樹德並提醒各級幹部與同仁，持續強化跨域合作，全力打擊詐欺犯罪、掃蕩黑幫，維護公共秩序及重要交通運輸場站安全，同時嚴守警察風紀、落實內部管理，打造健康、友善的職場環境，關懷同仁身心健康。

最後，張樹德代表警政署署長張榮興，感謝翁章梁縣長及地方各界長期對嘉義縣警察局的支持與肯定，並期勉全體警察同仁全心投入治安工作，克盡警察職責，守護社會安定。