翁章梁備戰西武巨蛋開球 率「嘉義優鮮」深化日本市場

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【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】嘉義縣長翁章梁將率領縣府團隊及7家「嘉義優鮮」業者前往日本，展開橫跨青森、埼玉及東京的農特產品行銷之旅。本次出訪的亮點，是翁章梁受邀至西武獅主場——埼玉西武巨蛋擔任開球嘉賓。為求完美表現，翁章梁昨(8)日特別請託棒球教練黃振潁進行第二次特訓，期盼透過運動外交展現嘉義人的熱情，讓日本民眾對台灣品牌留下深刻印象。

▲嘉義縣長翁章梁受邀至西武獅主場——埼玉西武巨蛋擔任開球嘉賓。

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此次外銷推廣行程規劃嚴謹，首站將前往青森縣行銷嘉義鳳梨；緊接著於埼玉西武巨蛋球場外設置展售專區，透過產品試吃並與球迷直接互動。；回程前更將進軍東京潮流商圈「吉祥寺」進行快閃促銷。縣府期望藉由超市通路、體育盛事與潮流商圈的三管齊下，強化「嘉義優鮮」在日本市場的品牌競爭力，為農民爭取更多國際訂單。

為了這場「國際賽事」，翁章梁近日已悄悄進入「特訓模式」。即便平時推廣農產游刃有餘，但要在 2.5 萬名觀眾面前開球仍是一大挑戰。翁章梁抓緊時機請教練加強「急救」，從投球姿勢到球場禮儀反覆操練，希望能以誠意補足球速，務必在西武巨蛋當天「不求球速破百、但求精準不失禮」，讓日本球迷感受到嘉義縣的真誠。

特訓現場除了教練指導，更有柳林國小棒球隊的小球員們一同助陣，在小小投手的耐心引導下，翁章梁逐漸掌握投球訣竅。練到全身大汗的翁章梁表示，雖然短時間內僅能初步培養手感，但希望能將這份手感帶往日本球場，更期待透過此次跨界合作，帶領「嘉義優鮮」品牌在日本市場創下銷售佳績。

嘉義縣政府表示，此次赴日不僅是農產外銷的拓點，更是一場結合運動與文化的深度交流。透過縣長親自登板開球的熱情，結合7家業者的優質產品實力，期盼在青森、埼玉與東京三地掀起「嘉義旋風」，讓日本消費者在品嚐美味的同時，看見嘉義縣積極走向國際、深化台日情誼的決心。