翁章梁出席嘉藥校友會 肯定藥師專業籲正確用藥





嘉南藥理大學校友總會今(30日)天舉行13屆嘉義縣市校友會理監事改選，嘉義縣長翁章梁特別出席典禮，並提到他日前被詐團盜用影像，透過AI生成推銷影片。翁章梁說，人一輩子離不開藥，現今網路資訊混雜，民眾用藥還是得請教專業藥師，除肯定藥師的專業，更感謝COVID-19期間，藥師們為社會的付出。

翁章梁說，前陣子有不肖分子，使用他7年前選舉的大頭照，用AI生成銷售農產品的影片，現今網路偽造影片非常多，容易造成民眾判斷上的混亂，因此藥師的專業變得更重要，民眾用藥有疑惑時，務必要請教專業藥師。

廣告 廣告

翁章梁也提到COVID-19疫情爆發時，藥師扮演非常重要的角色，三年疫情期間，包括所有口罩、送藥等，不少工作都仰賴藥局協助，讓藥師的社會地位，不再只是「傳統藥房」而已。加上現今各種巷弄長照站及長輩的用藥觀念，都得靠藥師協助，再次肯定藥師的社會功能，提升整體的用藥安全。

嘉南藥理大學校友會校友總會嘉義縣市校友會第13屆理監事名單：理事長曾錦堂、輔導理事長陳俊男；常務理事王祈晴、呂俊彥；理事翁英峰、謝明全、王海浴、賴威龍、張志聰、紀建亨；常務監事鄭峰模，監事李佳松、黃騰輝。



嘉南藥理大學校友總會今(30日)天舉行13屆嘉義縣市校友會理監事改選。(圖／陳致愷攝影)

更多新聞推薦

● 蘆竹地下工廠大火釋放大量黑煙 環保局啟動空污緊急應變