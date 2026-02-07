翁章梁大埔鄉發放「福駒臨嘉」開運小紅包 失智據點長輩樂開懷

【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】馬年就要到了，嘉義縣長翁章梁昨（6）日前往大埔鄉北極殿發放「福駒臨嘉」開運小紅包，大埔鄉衛生所帶失智據點長輩開心排隊領紅包，翁章梁親切關心長輩，也向鄉親推廣失智症識能與照護資源，活動熱鬧非凡。

大埔鄉衛生所陳永儒主任表示，大埔鄉衛生所長期深耕基層，設置失智社區服務據點，提供認知促進、延緩失能、共餐服務及照顧者支持課程，也走進社區家戶，進行失智症篩檢與宣導，也鼓勵社區店家參與失智友善組織，期待鄉親從認識失智到理解失智，有失智照護需求時能善用資源，讓照顧者不再孤軍奮戰。

陳永儒也說，今天阿公阿嬤們跟著孩子一起參加活動，許多長輩開心表示「大埔好久沒這麼熱鬧了」，也在活動中開心的跟縣長合照、領紅包，相信新的一年大家都會平安幸福。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，大埔鄉地處偏遠，醫療與長照資源的布建對在地長輩至關重要。失智症長輩非常需要社會參與，今天帶著據點長輩走出家門領紅包、與縣長互動，不僅能讓長輩感受過年氣氛，更能刺激感官、延緩失智退化，實現在地安老的風景。

衛生所將持續提供在地服務，讓長輩在熟悉家鄉獲得妥善照顧，若家中長輩有疑似失智症狀，可隨時洽詢衛生所或撥打「1966長照專線」，由專業人員提供最即時協助。