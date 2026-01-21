翁章梁推薦蔡易餘秀他「60公斤照片」解釋「靈活胖子」原因全場笑翻！蔡易餘：接棒拼贏嘉義縣長選舉

民進黨今（21）日召開中執會，正式通過提名綠委蔡易餘參選2026嘉義縣長、綠委陳亭妃參選台南市長、綠委賴瑞隆參選高雄市長。嘉義縣長翁章梁致詞時笑說，為何蔡易餘這麼重，就是因為他跟地方選民在一起、隔天又要到立院開會；蔡易餘則說，他會以四原則好好拚贏年底選舉，建設、服務、承諾都要加速實現。

黨主席賴清德致詞時表示，民進黨中執會通過三縣市候選人，分別是高雄、台南、嘉義縣，都是民進黨執政，三位現任縣市長都兩屆任期屆滿，而且執政成績斐然、深受民眾肯定；他們有共同特點，都是資深立委，也在縣市中拿到最高票。

賴清德再說，他們三人對各縣市都提出很好的藍圖，深信當選後一定可以無縫接軌，讓三縣市能繼續往前進步，而今天更特別的是，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁都到現場推薦三位候選人，敬請大家支持。

翁章梁致詞時說，很多人認識蔡易餘時，已經是個胖胖的蔡易餘，很多人可能沒看過他六十公斤的時候，翁章梁接著拿手機秀出蔡易餘「消瘦」的照片表示，常笑蔡易餘為何這麼重？因為蔡深耕基層、沒有老婆，幾乎每天都回到地方跟選民一起，隔天一大早坐高鐵到立院開會，「十年累積，看到蔡易餘現在是靈活的胖子！」講到這裡，現場也笑聲一片。

翁章梁再說，蔡易餘具有行動力，未來也一定會是有行動力的縣市首長，每次嘉義縣碰到天災，就會看到蔡易餘帶著團隊、認真幫鄉親解決問題，嘉義黃金十年就由蔡易餘接棒，會有更好的投資發展，希望選民繼續支持他領導嘉義縣未來的黃金十年。

蔡易餘致詞時說，披上綵帶代表責任的開始，他對於嘉義有很大的使命感，希望讓嘉義更好，翁章梁這幾年努力讓嘉義有改變，從農業大縣改成農工科技大縣，未來他來接棒會以「農業為根本、工業為力頭、科技為引擎、觀光為Plus加分」，好好拚贏年底選舉。

蔡易餘也說，嘉義是非六都城市，他也會扛起鄉鎮市長選舉，將嘉義累積的資本延續，他初選時就期許自己接力轉型、再加速度，不管建設、服務、對人民的承諾都要加速實現。

（圖片來源：三立新聞）

