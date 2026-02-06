翁章梁春節前夕送暖 大埔、阿里山鄉親喜收馬年小紅包

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】農曆新年即將來臨，嘉義縣長翁章梁今6日率縣府團隊前往大埔鄉及阿里山鄉發放馬年紅包，提早為當地居民送上新春祝福，民眾排隊領取，老老少少臉上洋溢歡喜，為年節增添溫暖。

一早便有許多民眾提早在大埔北極殿現場等候，迫不急待排隊領取翁縣長的馬年祝福，歡樂合影留念，現場熱鬧非凡，包括立委蔡易餘、大埔鄉代理鄉長陳正益、阿里山鄉長高瑞芳、縣議員武清山等人也一起在場發放新年祝福。

翁章梁告訴鄉親，2026台灣燈會在嘉義，邀請大家3月3日至15日一起來欣賞主燈「光沐—世界的阿里山」、大阪世博台灣館、青森睡魔祭、愛爾蘭踢踏舞、明華園、紙風車劇團等豐富的展演，開燈當天故宮大道更有10分鐘震撼煙火秀。

翁章梁發完大埔鄉北極殿的紅包，隨後陸續前往阿里山鄉茶山休閒農業區遊客中心、新美文健站、山美社區發展協會、樂野文化聚會所及達邦運動場，向鄒族鄉親致上最誠摯的祝福。

翁章梁說，紅包精緻小巧的外觀適合擺放在辦公室或者家中，象徵財源廣進，吉祥如意，現在開始慢慢有過年的氣氛，祝福大家馬年行大運、馬上有錢，也歡迎全國民眾一起來2026台灣燈會玩得盡興！

圖：農曆新年即將來臨，嘉義縣長翁章梁今6日率縣府團隊前往大埔鄉及阿里山鄉發放馬年紅包，提早為當地居民送上新春祝福，民眾排隊領取，老老少少臉上洋溢歡喜，為年節增添溫暖。（記者吳瑞興翻攝）