翁章梁期望民雄航太園區加速開發 帶動無人機產業鏈

（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）中科院今天在嘉縣舉辦「民雄航太暨無人機產業園區發展規劃說明會」，說明園區發展構想，縣長翁章梁及民進黨立委陳冠廷出席會議，期望園區加速開發，帶動全國無人機產業鏈成長。

嘉義縣經發處今天告訴中央社記者，國家中山科學研究院為推動產業鏈整合與創新，要在全國舉行在三場次「民雄航太暨無人機產業園區」開發說明會，今天在嘉義縣人力發展所舉辦第一場次，廣邀國內外無人機領域專家學者與會。

中科院說明，民雄航太園區定位為無人機生產製造基地，東側為中科院科研園區，將於2026年初啟用，西側為產業園區，提供逾100家無人機廠商進駐，創造超過1200個工作機會，年產值上看新台幣80億，預計2026年完成環評、啟動工程建設，2028年陸續完工。

翁章梁說，中科院在無人機研發技術方面具有頂尖資源及技術，未來民雄航太暨無人機產業園區落成後，可望連結中科院與民間企業，促進良性合作，希望眾人一起努力，讓國家級戰略性產業發展得更好。

此外，亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）設在嘉義已3年，總統賴清德、副總統蕭美琴多次拜訪亞創中心與業者對談，展現政府對無人機產業支持，期望民雄航太園區加速開發。

陳冠廷則強調，民雄航太園區將成為全國無人機生產製造重要基地，不僅是嘉義邁向科技大縣下一個里程碑，更是國家級戰略產業關鍵布局。

陳冠廷認為，民雄航太園區結合中科院的科研能量與民間企業的生產能力，將形成完整產業鏈；園區不同於台積電等單一大規模投資成熟產業，而是能夠容納新創、中小企業到大型企業等不同規模的業者，其外溢效應更大，對地方經濟帶動效果將更顯著。（編輯：陳仁華）1141030