天下雜誌29日舉行「2025天下城市治理卓越獎」暨「永續幸福城市獎」、「標竿縣市首長獎」頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁以83.3分蟬聯標竿組首位，為全台縣市長施政滿意度最高分，今親自出席受獎，並感謝縣民的肯定。

頒獎典禮由天下雜誌共同執行長吳琬瑜、葉雲主持，總統府秘書長潘孟安也到場致詞並擔任頒獎者。

翁章梁蟬聯天下雜誌「標竿縣市首長獎」，嘉義縣施政滿意度全國最高。(圖片提供／嘉義縣政府)

本屆調查涵蓋近1萬5千份問卷，以「施政滿意度」與「永續幸福城市」2大面向評比。永續幸福城市從經濟、環境、施政、文教、社福、醫衛健康、多元共融7大面向進行調查。

天下雜誌指出，嘉義縣在社福、醫衛與健康面向大幅躍升，縣民認為翁縣長關心弱勢族群扶助的比例全台最高；嘉義縣也在「永續幸福城市大調查」中獲非六都第6名，較去年進步4名，進步幅度為全國之最。

首度新增的「慢老城市調查」彙整安居環境、社會友善及身心健康3大領域全方位評比，總計28項主觀感受及客觀指標。嘉義縣總分獲非六都第3名佳績，並在社會友善面向奪冠，高齡者被詐欺比例也是本島非六都縣市最低。

翁章梁表示，肯定越多責任越大，感謝縣民肯定及縣府團隊的努力，會繼續帶著這份榮耀繼續打拼，帶動嘉義轉型。

翁章梁也說，嘉義縣過去是虛弱的縣市，執政以來一直在調整體質，而嘉義縣的老年人口比例也一直很高，轉型過程中遇到許多挑戰，如今終於有重大建設與發展。

2025年到2035年將是嘉義的黃金10年，當各個建設完成，包含Outlet、台積電、6大產業園區、無人機製造基地等，可讓嘉義縣農業、工業、科技業、消費產業走向更平衡的狀態。

嘉義縣政府說明，嘉義科學園區1期已有台積電先進封裝廠進駐，亞創中心帶動無人機聚落發展，未來華泰名品城Outlet開幕後可望帶動消費與就業人口。

縣府也積極推動銀髮人才服務據點，透過個別化輔導發掘合適工作機會，促進高齡者再就業、並持續強化醫療與照護資源布建，打造讓縣民幸福生活的宜居環境。

