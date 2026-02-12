翁章梁視察三大特色燈區 2026台灣燈會展現嘉義多元文化能量
2026台灣燈會將於3月3日至15日登場，嘉義縣長翁章梁12日前往太子大道視察社規師、新住民及鄒族三大主題燈區，實地了解布展成果與策展理念。三大燈區分別以地方創生、族群融合與原民文化為主軸，展現嘉義多元並蓄的文化底蘊與社區創作能量。
↑圖說：翁章梁走訪社規師燈區。（圖片來源：嘉義縣新聞處提供）
翁章梁首先走訪社規師燈區，在藍腹鷴主題燈組前，親自安裝一支刻有社規師共創詩句的竹筒燈，象徵點亮地方協作成果。燈區由許芳瑜老師導覽說明，整體規劃分為「藍腹鷴故事劇場」及「客家工藝—嵐賦閑手作區」兩大區域，邀集來自嘉義山區、海區與平原地帶的社規師共同參與，並由溪口鄉天赦竹編協會指導燈組外覆竹編工法，透過光影與編織工藝交織，將多年深耕社區的成果轉化為公共藝術展演。
↑圖說：翁章梁於藍腹鷴燈組前動手安裝一支有社規師共創詩句的竹筒燈。（圖片來源：嘉義縣新聞處提供）
隨後翁章梁前往新住民燈區「新嘉鄉故事」，與新住民朋友一同參與點燈儀式。新住民代表分享來台時隨身攜帶或最懷念的物品，並將象徵記憶與鄉愁的物件放上「行囊的國度」燈具，寓意落地生根與迎向新生活。該燈區由約50名新住民共同策劃，融合服飾、美食、文化體驗及旅遊金抽獎等活動元素，以藝術形式呈現族群遷移與文化交融的故事。現場並安排通譯服務，提升各國遊客參觀的便利性與友善度，展現多元共融的城市樣貌。
↑圖說：新住民燈區「新嘉鄉故事」由約50名新住民共同規劃。（圖片來源：嘉義縣新聞處提供）
壓軸登場的鄒族燈區「神之境」，則將阿里山戰祭神話意象帶入燈會現場。翁章梁與策展人鄭佩茜及部落孩童共同彩繪「迎賓之心」燈組，以儀式感十足的創作行動，象徵嘉義迎接全國旅人的熱情，也凝聚族人對土地與文化的認同。燈區入口以鄒族男女裝置藝術與部落樂音迎賓，高達6公尺的「神樹」主燈結合現代科技與傳統圖騰設計，周邊五座特色燈組透過光線鋪陳族群生活樣貌；現場除靜態賞燈外，每日安排兩場部落樂團演出與大圍舞體驗，讓遊客沉浸於原民文化氛圍之中。
↑圖說：翁章梁走入鄒族燈區「神之境」，與策展人鄭佩茜、族人孩童共同彩繪「迎賓之心」燈組（圖片來源：嘉義縣新聞處提供）
翁章梁表示，2026台灣燈會不僅呈現嘉義多年來在地方創生與文化扎根的成果，更匯聚國內外精彩展演，包括大阪世博台灣館團隊、青森睡魔師、愛爾蘭踢踏舞團、明華園及紙風車劇團等演出陣容，開燈當日亦將施放震撼煙火秀，邀請全國民眾共襄盛舉，感受一場兼具在地精神與國際視野的光影盛典。
