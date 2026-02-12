翁章梁視察台灣燈會太子大道三大燈區 共同創造生活美學能量
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】嘉義縣長翁章梁（12）日視察2026台灣燈會太子大道上的三大燈區，包括社規師燈區展現地方的創作能量與合作精神；新住民燈區「新嘉鄉故事」呈現文化融合的多元樣貌；鄒族燈區「神之境」則將阿里山戰祭神話搬進現實，傳遞一個個在地的動人故事。
▲嘉義縣長翁章梁與策展人鄭佩茜、族人孩童共同彩繪「迎賓之心」燈組。
翁章梁走訪社規師、新住民燈區，首先於藍腹鷴燈組前邀翁縣長親自安裝一支有社規師共創詩句的竹筒燈，隨後由許芳瑜老師導覽燈區；新住民朋友則分享來台第一件帶來的物品或者最想念的物品，翁章梁與新住民共同將物件放上行囊的國度燈具，象徵迎接及點燈。
新住民燈區「新嘉鄉故事」由約50名新住民共同規劃，包含服飾體驗、美食體驗、文化體驗、抽獎旅遊金，並透過藝術形式呈現族群遷移、文化融合與跨文化共存的多層次樣貌，新住民在此落地生根，帶來語言、飲食、手作、節慶與生活美學等文化能量，更安排通譯人員，令各國遊客逛賞無障礙。
社規師燈區分為兩大區域：藍腹鷴故事劇場及客家工藝－嵐賦閑手作區，邀集來自嘉義山、海、平原地區的社規師共同協作，並由溪口鄉天赦竹編協會指導，完成燈組外覆竹編與光影故事共創，將社規師在嘉義深耕成果，轉化為公共空間中的實體建構。
翁章梁隨後走入鄒族燈區「神之境」，與策展人鄭佩茜、族人孩童共同彩繪「迎賓之心」燈組，以充滿儀式感的創作，傳遞嘉義縣熱情歡迎全國遊客的心，同時凝聚原鄉對土地與燈會的認同感。
遊客一踏入鄒族燈區，就會在鄒族男女裝置與部落樂音中開啟旅程，高達6公尺的「神樹」主燈結合現代科技與圖騰美學，周邊更以光線勾勒出5座特色燈組，細膩呈現各族生活型態；除靜態賞燈，現場更有每日兩場的部落樂團與大圍舞體驗。
翁章梁說，2026台灣燈會不只有嘉義燈區呈現這幾年發展的動人力量，更集結大阪世博台灣館、青森睡魔師團隊、愛爾蘭踢踏舞、明華園、紙風車劇團等多元在地國際兼具展演，開燈當日更有震撼煙火秀，邀請大家3月3日至15日來參與愉快又難忘的盛典。
