翁章梁視察民雄頭橋都市計畫特II道路工程

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣長翁章梁21日與內政部常務次長吳堂安、民雄鄉長林于玲及多位縣議員視察「民雄頭橋都市計畫特II道路銜接13號及13-2道路工程」，內政部國土管理署簡報指出，道路已竣工，正進行缺失改善作業，預計12月上旬通車。



國道1號民雄交流道100年啟用後使當地車流增加，造成主要幹道文化路交通壅塞，而江厝店聚落緊鄰民雄交流道及頭橋工業區，因用路人多且街道狹小，為分散車流，嘉義縣政府與民雄鄉公所共同爭取經費開闢特II、13號及13-2號道路。



工程總經費7億2,841萬元，內政部補助5億6,283萬元(道路工程3.69億元、雨水下水道工程6,063萬元、用地費1.33億元)、縣府補助地方款6,623萬元、民雄公所自籌地方款9,935萬元。



總闢建長度約2.3公里，路寬分別為20至40公尺，主要設施為道路、排水、橋梁、景觀、寬頻管道及照明等工程。



特II道路雙側配置有2汽車道、1慢車道及人行道；13號及13-2號道路雙側配置1汽車道與慢車道並設有人行道，提供民眾安全通行環境。



道路設置行人庇護島、路緣斜坡、路口轉角防護措施、行人道座椅，設備箱體收納於設施帶，並擴大街角，提供安全轉彎停等空間。



因13-2號道路緊鄰鴨母坔排水且地勢較低，逢雨經常淹水，國土管理署針對13-2號道路及特II部分路段補助建設雨水下水道系統，改善道路排水功能。



吳堂安表示，除了針對既有道路改善，新闢道路時也納入人本環境理念，符合國人對道路的期待，通車後可讓民雄鄉親在通往嘉義市的途中享有更理想的道路環境。



翁章梁說，民雄鄉正在發展，無論是鐵路高架化、民雄航太園區或是800多戶的社會住宅，都會讓更多人口遷入，因此道路建設非常重要，未來會繼續跟中央及公所合作，持續改善用路環境。