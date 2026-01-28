翁章梁親身響應紙風車「椅子會」 用行動陪孩子坐下來看戲

嘉義縣長翁章梁長期力挺紙風車，用行動支持一個「為孩子而生」的劇團。（紙風車劇團提供）

嘉義縣長翁章梁親身響應紙風車「椅子會」小額捐款行動，簽名經典好書送給捐款人，邀請更多民眾參與。他說，這不只是捐款，而是一種陪伴孩子的方式，讓每個孩子都能安全坐下來看戲，感受到被尊重與重視。這份行動感，把舞台上的藝術和生活中的關心自然連結起來，也讓大人與孩子在同一個空間產生互動。

翁縣長表示，紙風車創辦人李永豐不僅是嘉義子弟，也是對台灣表演藝術有重大貢獻的藝術家。即使在劇團歷經火災、疫情重創，幾乎一無所有的時候，他仍選擇不放棄孩子和表演藝術。他看過368工程紀錄片後感動地說：「紙風車用行動證明，藝術可以成為孩子生命中最溫柔的力量。」

廣告 廣告

嘉義縣長翁章梁特別親筆簽名經典好書《青年的四個大夢》100本，贈送給「椅子會」捐款人。（紙風車劇團提供）

從回到嘉義深夜長談藝術與孩子，到親自出席巡演、參與募款，翁縣長的陪伴從策略變成了實際行動。每一次互動，不只是支持，也讓紙風車感受到理解與信任。20年前，李永豐因經費不足無法回家鄉演出，如今透過368兒童藝術工程，孩子們不用離開家鄉，也能享受國家劇院級的表演，這段陪伴感在現場被一點一滴累積起來。

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程20週年特別企劃「椅子會」邀全民加入。（紙風車劇團提供）

「椅子會」的每一張椅子、每一件雨衣、每一趟接駁，都凝聚了民眾的心意與愛。張敏宜執行長說，這些行動讓孩子安心看戲，也讓捐款人和劇團形成互動鏈，大家都在這個過程中感受到彼此。翁縣長笑說，看著孩子們坐下來、笑著離開，他覺得所有努力都值得，也希望更多人加入這場陪伴與藝術的行動。「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」更多資訊及演出行程詳見紙風車劇團FB粉絲專頁或368藝術工程官網或電：02-2392-6170；線上捐款

更多鏡週刊報導

屏東縣長周春米響應紙風車「椅子會」 捐簽名書秒殺

劇場與紀錄片交織回望20年 紙風車368工程20週年感動滿滿

812場演出累積20年 紙風車368工程彩排記者會揭幕「椅子會」計畫