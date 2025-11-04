翁章梁議會施政總報告 嘉義縣邁入黃金10年

嘉義縣長翁章梁今天前往嘉義縣議會進行年度施政總報告／嘉義縣府提供





嘉義縣長翁章梁今(4)日率縣府團隊前往嘉義縣議會第20屆第6次定期大會進行年度施政總報告，翁章梁指出，嘉義縣以「高科技、工業、智慧農業與消費均衡發展」為核心，創造經濟效益，2025年至2035年將是嘉義縣黃金10年，從台積電進駐到無人機聚落成形，縣府會積極帶領全縣邁向農工科技大縣。

翁章梁表示，嘉義科學園區預計115年底完成基礎設施，台積電先進封裝廠預計114年11月裝機，117年量產，2期園區90公頃擴建案已獲中央核定，正辦理開發環評程序。為配合半導體供應鏈需求，縣府同步推動馬稠後產業園區後期45公頃土地開發，提供材料與設備廠商進駐空間。

嘉義縣各產業園區招商成果亮眼，水上園區第1區6.02公頃土地（8筆）全數申租完畢；中埔園區第1區17.83公頃土地（52筆）申租率85%；以「築巢引鳳」策略推動無人機產業，亞洲無人機AI創新應用研發中心匯聚近50家產官學研單位，縣府提案的「亞創一、二館空間改造計畫」獲行政院支持，納入「無人機產業發展統籌型計畫」，預計115年啟動。

「民雄航太園區」東側棚廠與研宿大樓將在今年完工，預計明年3月底啟用；西側園區獲行政院投資68.59億元，超過70家廠商表達進駐意願；加速開發縣治重劃區367公頃，投入200億元採公辦重劃方式辦理，計畫已獲內政部核定，預計明年發包並於119年完工，可望容納4.5萬人口。

以「輔導、補助、教育」理念建構智慧農業，支援農民轉型，今年已補助農民及團體購置智慧設備，共計140個案場，金額達2,197萬5,400元；「嘉義優鮮」品牌持續結合觀光與旅遊，拓展海內外市場能見度，將農特產品轉化為具故事性的精品。

華泰名品城Outlet預計於明年2月動土，第1期預計117年啟用，121年全區營運；加速開發縣治重劃區367公頃，投入200億元採公辦重劃方式辦理，計畫已獲內政部核定，預計明年發包並於119年完工，可望容納4.5萬人口。

明年嘉義縣將迎來臺灣燈會與全中運兩大盛事，縣府以傳統燈藝結合現代科技，展現嘉義的文化底蘊與創新能量，期望2大活動帶動地方經濟、提振業者信心。縣府各局處正全力籌備，並與產業、商圈及旅宿業者協力擴大觀光效益，期望向世界行銷嘉義，讓更多人看見嘉義的蛻變。



