翁章梁讚靈活胖子 蔡易餘：接棒嘉義邁向黃金10年

（中央社記者葉素萍台北21日電）民進黨中執會今天正式提名立委蔡易餘參選2026嘉義縣長，現任縣長翁章梁在提名記者會表示，蔡易餘長期深耕基層、被形容為「靈活的胖子」，始終站在第一線為嘉義打拚。蔡易餘說明，自己有使命感，要接棒翁章梁，邁向黃金10年。

民進黨今天召開嘉義縣、台南市、高雄市提名記者會，兼任民進黨主席的總統賴清德為被提名人繫上競選背帶。

翁章梁也到場力挺，他並翻出蔡易餘過去「60公斤時期」的照片表示，蔡易餘一路走來深耕基層、行程滿檔，如今被形容為「靈活的胖子」，正是長年累積行動力的最佳寫照。

翁章梁說明，蔡易餘始終站在第一線為嘉義打拚。嘉義正處於關鍵轉型期，未來10年將是「黃金10年」，蔡易餘是最能承接縣政、帶領嘉義持續進步的人選，期盼縣民全力支持。

蔡易餘提到，獲得提名不只是榮耀，更是責任的開始；嘉義將以農業為根本、工業為動能、科技為引擎，並以觀光再加分，全面推動產業升級與地方建設。同時，他也將延續翁章梁的施政基礎，接力轉型、再加速度，強化縣府與鄉鎮市合作，加速落實對人民的承諾。

對於媒體關切未來要如何應對「藍白合」對2026選舉的影響，蔡易餘認為，若能整合、團結，就不怕藍白合。

蔡易餘強調，藍白合這2年在國會有很多荒謬的表現，尤其，明明行政院已提出一個最有利老年城市、最有利農業城市的財政收支劃分法，但藍白合卻讓法案還躺在程序委員會，沒有辦法被討論。不怕藍白合，因為藍白站在民意相反面，不管怎麼合，都無濟於事。（編輯：林克倫、張若瑤）1150121