翁章梁赴議會施政總報告：打造嘉義黃金10年

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣長翁章梁4日率縣府團隊前往嘉義縣議會第20屆第6次定期大會進行年度施政總報告，翁章梁指出，嘉義縣以「高科技、工業、智慧農業與消費均衡發展」為核心，創造經濟效益，2025年至2035年將是嘉義縣黃金10年，從台積電進駐到無人機聚落成形，縣府會積極帶領全縣邁向農工科技大縣。



面對美中科技競爭與全球供應鏈重組趨勢，縣府加速科技產業布局、強化國際鏈結並導入AI應用，打造科技產業新聚落。



嘉義科學園區預計115年底完成基礎設施，台積電先進封裝廠預計114年11月裝機，117年量產，2期園區90公頃擴建案已獲中央核定，正辦理開發環評程序。為配合半導體供應鏈需求，縣府同步推動馬稠後產業園區後期45公頃土地開發，提供材料與設備廠商進駐空間，今年7月在新竹、台中等地舉辦3場招商說明會。



嘉義縣各產業園區招商成果亮眼，水上園區第1區6.02公頃土地（8筆）全數申租完畢；中埔園區第1區17.83公頃土地（52筆）申租率85%，全區公共設施預計116年完成。



嘉義縣以「築巢引鳳」策略推動無人機產業，亞洲無人機AI創新應用研發中心匯聚近50家產官學研單位，揭牌迄今已接待32組國家訪團，並與多家國際企業及檢測機構簽署合作備忘錄，縣府提案之「亞創一、二館空間改造計畫」獲行政院支持，納入「無人機產業發展統籌型計畫」，預計115年啟動。



「民雄航太園區」東側棚廠與研宿大樓將在今年完工，預計明年3月底啟用；西側園區獲行政院投資68.59億元，超過70家廠商表達進駐意願，正進行開發前置作業。



縣府以「輔導、補助、教育」理念建構智慧農業，支援農民轉型，並整合產官學研資源，今年已補助農民及團體購置智慧設備，共計140個案場，金額達2,197萬5,400元。



「嘉義優鮮」品牌持續結合觀光與旅遊，拓展市場能見度，「嘉義優鮮」今年更首次與國立故宮博物院合作推出34項聯名商品，在故宮商店、全家FamiSuper、微風百貨及農會直賣所上架，將農特產品轉化為具故事性的精品。



海外拓銷方面持續深耕東南亞與日本市場，除了組團參加新加坡及東京食品展，也在東京誠品日本橋設商品專區，並與山口縣、大分縣多家超市合作，推動鳳梨等農產品穩定出口，今年8月更進駐宮崎機場，拓展日本九州市場。



縣府也積極推動「咖啡三部曲建置計畫」及「嘉義縣咖啡共同品牌示範計畫」，嘉義縣參賽咖啡農在2025台灣COE卓越盃競標賽中奪20席獎項；今年「阿里山莊園咖啡精英交流賽」媒合成交1,360公斤生豆，總額448萬5千元，創下每磅13,000元紀錄，未來將持續推動縣府咖啡共同品牌「啡嚐嘉義」形象與分級包裝系統，與國內外品牌聯名，拓展海外市場。



為打造全齡友善、宜居宜業的生活環境，縣府設立「嘉義縣青年孵化讚」一站式平台，整合課程、輔導、補助與貸款利息補貼等資源協助青年創業，至今辦理超過123場課程，輔導70位青年、補助11組團隊、核貸16件、總金額2,030萬元，累計服務逾3,000人次。



美式購物中心華泰名品城Outlet預計於明年2月動土，將引進200家品牌，包含國際精品、時裝、家居、美食等多元品牌，並規劃親子遊樂區、公益文化空間，第1期預計117年啟用，121年全區營運。



居住政策方面，縣府推動租金與修繕貸款補貼，並加碼青年租金補助，中央已核定3案社會住宅，包括民雄「福樂安居」630戶、朴子「安居」375戶及民雄「頭橋好室」設計中，總戶數突破1,000戶，持續朝2,000戶目標邁進。



縣府加速開發縣治重劃區367公頃，投入200億元採公辦重劃方式辦理，計畫已獲內政部核定，預計明年發包並於119年完工，可望容納4.5萬人口。



為建構安全、友善且可近的育兒環境，目前已完成朴子、民雄2處親子館，民雄、太保2處托嬰中心及7處社區托育公共家園，提供整合性托育資源。中埔托嬰中心及親子館、布袋托嬰中心預計今年底營運，太保親子館及青少年活動中心可望明年初啟用，水上、竹崎公設民營托嬰中心及東石公共托育家園興建中，期望在明年底於12個鄉鎮市設14處公托家園、托嬰中心，總收托人數約360人。



面對超高齡社會，縣府積極推動「活躍老化」與「長照服務」，目前長照服務涵蓋率達115. 29%，18個鄉鎮市設有服務單位，A級社區整合型服務中心計41家、B級複合型服務中心計300家、C級巷弄長照站計297家。



明年嘉義縣將迎來臺灣燈會與全中運兩大盛事，縣府以傳統燈藝結合現代科技，展現嘉義的文化底蘊與創新能量，期望2大活動帶動地方經濟、提振業者信心。縣府各局處正全力籌備，並與產業、商圈及旅宿業者協力擴大觀光效益，期望向世界行銷嘉義，讓更多人看見嘉義的蛻變。