翁章梁遭AI換臉推銷藕粉 嘉縣府與農試所聲明詐騙

AI偽造聲音：「這是我們嘉義人獻給台灣的健康之寶。」

影片出現嘉義縣長翁章梁的頭像及聲音，推薦農業實驗所研發1年多的藕粉，號召鄉親下單、貨到付款，但其實翁章梁根本沒拍這支廣告。

嘉義縣長翁章梁表示，「嘉義縣所有的推薦跟農產品，一定會在我的臉書粉絲團裡面，才是真正的是我推薦的，或者是有的人會把它做LINE上的一個轉傳，所以藕粉廣告這是一個詐騙的行為。」

業者不僅利用AI換臉及聲音，冒用翁章梁身分來推薦農特產品，內容還提及降血壓、血脂等功效，涉嫌違反《食品安全衛生管理法》等法規，被影片點名為研發單位的嘉義農試所獲報，20日也出面駁斥。

嘉義農試所代理所長張哲瑋說，「嘉義分所從來沒有研發出這種，所謂的影片上面所寫的鬥牛士奇亞籽堅果藕粉，這個是沒有，絕對沒有這一回事。」

不只翁章梁，新竹吊車大王日前遭AI換臉假冒來推銷保養品。刑事局揭露常見假冒詐騙手法，除了AI換臉偽造名人代言影片或冒用形象販售商品，詐騙集團還會假冒財經專家宣稱有內線消息，或假冒名人、以贈書贈禮名義，引導民眾加入投資群組。

嘉義縣刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長范宸軒指出，「用AI技術變造影片或者是深偽技術假冒名人，或者是政府機關名義販售、投放廣告、販售來路不明的商品，也請民眾務必要小心謹慎。」

警方接獲縣府報案後已介入偵辦，並向臉書通報、要求下架影片。數位時代的AI換臉詐騙讓人防不勝防，警方也提醒民眾務必多方求證，以免上當。