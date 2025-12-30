翁章梁頒114年商圈聯合購物節大獎 商圈表現亮眼獲肯定

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】114年嘉義縣商圈聯合購物節今30日舉辦大獎領獎記者會，為今年購物節活動畫下精彩句點，19處商圈、16處觀光工廠共超過1,000間店家參與，活動期間登錄筆數高達6.5萬筆，帶動約7.2億元消費，活動一年比一年豐富多元，已成為推廣商圈與觀光工廠的代表活動。

縣長翁章梁表示，本屆購物節在縣內各大商圈、會員店家及民眾的熱情參與下，成功帶動消費人潮走入商圈、活絡地方經濟，成果相當豐碩，明年台灣燈會在嘉義，相信屆時能夠帶入大量的人潮，也能為商圈帶來錢潮。

經濟發展處指出，今年購物節不僅透過線上抽獎機制提升民眾參與度，更進一步讓消費力轉化為支持在地產業的重要動能，讓更多人看見嘉義縣特色商圈與店家的多元魅力。

翁章梁今頒發購物節大獎包含J SPACE 露營車、Suzuki Jimny、光陽S6電動機車、Gogoro EZZY 電動機車以及超有力小沙發按摩椅等大獎，幸運兒齊聚縣府會場，由嘉義縣政府攜手商圈、觀光工廠共同回饋民眾熱情，產生更大的凝聚力與能量，讓大家都被看見。

活動每年辦理實際帶動店家營收，組織推動力也值得肯定，朴子市魅力商圈榮獲商圈整體消費額第一名；六腳商圈獲頒年度最佳潛力新星獎；新港魅力商圈則以消費成績大幅成長，獲得最佳進步獎；除了商圈外，另有 16 家觀光工廠踴躍參與活動，其中以老楊方城市觀光工廠在登錄筆數表現亮眼，展現觀光工廠與商圈攜手推動消費的成果。

圖：114年嘉義縣商圈聯合購物節今30日舉辦大獎領獎記者會，為今年購物節活動畫下精彩句點，19處商圈、16處觀光工廠共超過1,000間店家參與，活動期間登錄筆數高達6.5萬筆，帶動約7.2億元消費。（記者吳瑞興翻攝）