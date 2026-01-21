翁章梁、黃偉哲、陳其邁現身提名記者會 推薦接棒3人選

民進黨提名嘉縣、台南、高雄縣市長人選 三現任縣市長老王賣瓜 大力推薦參選人。曾薏蘋攝

民進黨今（21）日召開縣市長提名記者會，提名嘉義縣長候選人蔡易餘、台南市長候選人陳亭妃及高雄市長候選人賴瑞隆，並由嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁親自到場，推薦接棒人選。翁章梁說蔡易餘是最靈活的胖子、黃偉哲說陳亭妃出線就是民進黨的民主風度、陳其邁誇賴瑞隆第一名立委也會是第一名市長。

翁章梁介紹蔡易餘時，秀出「陳年照」指出，很多人認識蔡易餘時，已經是個胖胖的蔡易餘，很多人可能沒看過蔡六十公斤的時候，他常笑蔡為何會這麼重，實際上蔡深耕基層，又沒娶老婆、每天幾乎都回到地方跟選民在一起，隔天一大早坐高鐵到立院開會，十年累積看到蔡易餘現在是靈活的胖子。

他說，蔡易餘長期深耕基層，無論平日服務或面對天災，始終站在第一線為嘉義打拚。嘉義正處於關鍵轉型期，未來十年將是「黃金十年」，蔡易餘是最能承接縣政、帶領嘉義持續進步的人選，期盼縣民全力支持。

蔡易餘指出，獲得提名不只是榮耀，更是責任的開始。他指出，嘉義將以農業為根本、工業為動能、科技為引擎，並以觀光再加分，全面推動產業升級與地方建設。同時，他也將延續翁章梁縣長的施政基礎，接力轉型、再加速度，強化縣府與鄉鎮市合作，加速落實對人民的承諾。

黃偉哲表示，他跟陳亭妃選舉過，但這就是民進黨，以前到現在看到許多地方成長軌跡，從老縣長到賴清德市長，現在他接了賴清德任期的棒子、現在要把棒子年底時交出去，希望最符合地方發展，這次選舉在嘉義台南高雄都有候選人經過初選，每個候選人都相當優秀、最重要的是展現高度政治智慧，初選結束後在第一時間恭賀對方當選，這就是民進黨、民主的風度、也是地方成長的力量。民進黨透過初選機制，選出最適合地方發展的候選人，這正是民主政治的核心價值。

他說，台南發展需要大家一起努力，但地方首長佔了重要的角色，接下來傳承陳亭妃成為台南市第一位女性市長，相信未來四位首長一定能密切配合，創造高科技另一高峰。

陳亭妃表示，今天能夠站在這裡，她要感謝賴清德總統、主席，過去賴奠下非常好的台南基礎，也謝謝黃偉哲市長七年來為了這塊土地的用心，延續賴清德市長的精神一步一步向下扎根，2026年選舉很重要，是2028的指標，她必須在台南市、賴清德主席的本命區，在2026能穩住基本盤，甚至把量放大結合更多的力量，每個不同黨派、想法都吸納，2028在賴主席、總統連任時贏過2024的得票率。

她說，希望在此區塊一起加油，也感謝林俊憲委員，第一時間、民調開封後在臉書發文，她也致謝林俊憲、打了電話給林，當下真的很感謝林的風範，「我說要拜訪他，他說不用啦、三八、我們自己人甲動時就可以見到」。明天她就要展開感恩深度之旅。

陳其邁指出，南台灣正站在產業與城市轉型的關鍵節點，高雄、嘉義、台南共同構成引領台灣前進的重要科技廊帶。很開心能接棒的賴瑞隆委員即將要承擔重任，賴擁有完整歷練豐富經驗，也最了解高雄，過去不管在地方服務、或是在國會問政，都是第一名的立委、相信第一名的立委也會即將成為第一名的市長，擦亮民進黨執政招牌。

賴瑞隆表示，身為基層勞工之子，感謝市民給予機會，得以回饋深愛的城市。他將以謙卑、專業、市政優先為核心，團結所有希望高雄更好的力量，推動城市持續進步；未來也將承接歷任市長的施政成果，讓高雄朝向山海河港共好、老青幼共榮、百業興盛、市民引以為傲的國際幸福城市邁進。

