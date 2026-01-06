翁臉上黑斑逐漸變大…竟是皮膚癌！醫：防曬可降癌變風險

75歲的陳先生一年多前右臉出現一小塊黑色斑塊，外觀看起來像痣，按壓後也沒有明顯疼痛或不適，因此未特別留意。直到黑色斑塊逐漸變大才警覺異常，經皮膚鏡檢查及皮膚切片後，確診為基底細胞癌。

皮膚鏡檢查畫面下的病灶，可見輻條狀區域、藍白面紗、腫瘤潰瘍等基底細胞癌典型特徵。（圖／台北慈濟醫院）

根據國民健康署公布資料顯示，皮膚癌在台灣十大癌症中排名第8位，雖相較其他器官罹癌率為低，卻是近年發生率上升最快的五大癌症之一，台灣每年約有3，600人新診斷為皮膚癌。皮膚癌依其細胞來源可分為基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素細胞癌等，其中以基底細胞癌最為常見。

台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源指出，紫外線對皮膚造成的傷害是皮膚癌的重要危險因子之一，因此基底細胞癌病灶最常出現在臉部、頭皮、耳朵、頸部等長期曝曬的部位。他表示，高齡者、長期從事戶外活動者、經常受到陽光曝曬卻未加以防曬、皮膚反覆慢性發炎者，罹患皮膚癌的風險相對較高。

陳先生右臉出現黑色斑塊（左），切片檢驗確診為基底細胞癌，隨即接受皮膚腫瘤廣泛性切除手術，術後恢復良好（右）。（圖／台北慈濟醫院）

廖澤源說明，基底細胞癌生長與擴散速度相對緩慢，遠端轉移機率低，致命風險較其他癌症小，但若未及時處理，仍可能逐步侵犯周邊及深層組織，影響外觀與功能，嚴重時甚至波及眼睛、鼻腔或口腔結構，增加後續治療難度。然而，皮膚癌在初期多半沒有明顯症狀，常被誤認為一般黑斑、痣或小傷口，若民眾未加以留意，容易錯失治療的最佳時機。

辨別皮膚癌主要靠觀察皮膚變化，臨床上會先由醫師進行視診與皮膚鏡檢查，觀察疑似病灶的痣或斑點是否出現不對稱、顏色不均、直徑大於6mm、外觀不斷變化，包含隆起、變厚、破皮或反覆流血結痂等症狀。必要時透過皮膚切片進行病理化驗以確認癌別。

廖澤源醫師看診示意照。（圖／台北慈濟醫院）

廖澤源說明，某些皮膚癌會有獨特的皮膚鏡特徵，例如基底細胞癌會有輻條狀區域、藍白面紗、潰瘍，都是典型病理特徵。確診後，治療方式則依腫瘤特性、大小與位置評估後續治療方式，若尚未轉移至其他器官，多以手術切除為主。他指出，皮膚癌若能在早期發現並接受治療，整體預後良好，尤其基底細胞癌，多數患者在手術後即可有效控制病情，但仍需定期追蹤，以防復發。

廖澤源提醒，皮膚是人體最大的器官，任何部位都可能出現病變，民眾平時應養成觀察皮膚變化的習慣，切勿因「不痛不癢」而掉以輕心。日常生活中可落實防曬措施，如避免正中午長時間曝曬、外出時配戴寬帽緣的帽子、太陽眼鏡或使用防曬傘及防曬乳，以降低紫外線對皮膚的長期傷害。他強調，一旦發現異常，應儘早尋求皮膚科醫師評估，透過皮膚鏡檢查或組織切片確認診斷，才能在疾病尚未擴大前及時處理，提升治療成效並改善整體預後。

