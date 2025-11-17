翁衝撞待轉區1死8傷！ 爆2年5違規「曾違停害命」

高雄市 / 綜合報導

高雄楠梓區土庫一路昨（16）日發生一起1死8傷的嚴重車禍意外，警方初步調查是73歲陳姓駕駛至橋頭區訪友後返家途中，下德民新橋後違規右轉才會釀禍，而首當其衝的50歲菲籍林姓騎士不幸魂斷輪下，突如其來的噩耗也讓家屬無法接受，太太面對鏡頭一語不發，而這名肇事的駕駛曾開過計程車，108年時，因為違停遭酒駕騎士撞上，結果騎士死亡，近兩年又被查出有5次違規紀錄。

車輛紛紛減速下橋，只見白色轎車，無視禁止右轉標誌，打燈準備轉進巷弄內，結果下一秒意外發生了，撞擊機車後揚起煙塵，車輛不但沒停下，駕駛疑似想把方向盤打正，沒想到急轉情況，直接衝向待轉區，目擊民眾(11.16)說：「一直衝過去。」

廣告 廣告

好幾部機車就像是保齡球瓶一樣，全被撞倒在地，還有人差點被輾壓過去，眼看闖禍了，駕駛下車查看傷勢，沒多久警消獲報趕抵現場，目擊民眾(11.16)說：「速度不快，在外面先撞一台。」車禍現場血跡斑斑，機車全倒在待轉區裡面，員警合力將車輛抬往路邊，肇事駕駛陳姓男子(11.16)說：「沒有暴衝，我就順順的下來，順順的下來要開去慢車道。」

穿白色POLO衫的73歲陳姓駕駛，16日這天開車行經高雄楠梓區，剛下德民新橋連撞8車，共造成9人受傷，其中一名50歲的菲律賓籍林姓男子，送醫搶救後仍宣告不治，今（17）日上午，家屬低調抵達殯儀館，面對鏡頭不願意多談，林姓死者鄰居說：「經過的時候都會打招呼。」

林姓死者來台多年，與妻子在楠梓區共同開設外國美食店，平常和繼子相處也算融洽，這回外出剪頭髮，在距離店面3公里外的地方遇上死劫，而相驗結果出爐，頭部外傷、腹部挫傷、內出血，導致創傷性休克死亡。

記者VS.肇事駕駛陳姓男子說：「你貪快嗎，你要跟他們道歉嗎。」面對肇事撞死人，陳姓駕駛移送前快步上車，現在更被揭露，過去兩年就有5次違規紀錄，退休前開小黃時，在108年時因為違規停車，遭酒駕機車撞上，當時騎士也不幸身亡。

高雄楠梓分局楠梓所副所長徐晨剛說：「依過失致死及過失傷害移送。」雖然陳姓駕駛已經73歲但身體看似硬朗，這回去橋頭訪友後，疑似想要抄近路回家才會發生死亡車禍，釀1死8傷悲劇。

原始連結







更多華視新聞報導

大貨車撞樹「車廂解體」波及騎士 一度造成交通癱瘓

高雄婦疑闖燈穿越遭撞亡！ 35歲運將「哽咽跪歉」

婦倒垃圾未注意「已綠燈」 回頭與騎士碰撞倒地重傷

