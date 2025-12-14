翁逛番茄節險丟愛車 湖內警速尋回獲感謝

【記者 宋祥霖／高雄 報導】一甲派出所所長楊宗庭及副所長陳漢威等人，於執行番茄節安全維護勤務時接獲民眾報案，表示忘記車子停在哪裡，故請求本分局一甲派出所協助。

進一步了解，吳姓老翁從高雄市區開車至本市路竹區參加一年一度的番茄節盛事，準備返家時，因不諳地理環境及位置，一時忘記愛車停在哪裡，吳姓老翁繞了活動現場一圈後仍無所獲，著急連忙報案請求協助。楊所長等人獲報後，隨即依吳姓老翁提供的車牌號碼沿途找尋，最終在距離活動現場300公尺外的停車場發現該車，吳姓老翁看到自己的愛車也鬆了一口氣，對本分局的及時幫忙與熱心協助表達肯定與感謝。

廣告 廣告

湖內分局呼籲，民眾停放車輛時，可利用手機拍攝愛車停放位置，並記住附近明顯的標的物或門牌地址，以利警方快速尋找遺失車輛。（圖：記者宋祥霖翻攝）