翁達瑞嗆王鴻薇立委職權不含監督政府 粉專：打臉賴清德

國民黨立委王鴻薇近日表示，在立法院新會期的工作重點包括監督政府，遭到一向挺綠、筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮在Threads上開嗆，「立委的職權不包括監督政府」，而且還表示，「這件事很重要，我要再說三遍」。對此，臉書粉專「政客爽」指出，表面上看是罵國民黨，其實是劍指賴清德。

粉專「政客爽」今（4）日貼文寫道，綠營國師翁達瑞嗆王鴻薇「立委職權不包括監督政府」，表面上看是罵國民黨，其實是劍指賴清德。

粉專「政客爽」指出，2026年1月7日，民進黨偉大的領袖、民族的救星、台灣的偉人賴清德表示，「希望在野黨能夠了解，國會的責任就是監督。」賴清德在幾天前才說在野黨職責是監督政府，翁達瑞卻馬上跳出來打臉賴清德，這心結究竟是從何而來？

粉專「政客爽」表示，在2025年8月25日，翁達瑞就曾經發文痛批，「總統賴清德的文章充斥罐頭文字，無法感動人民，不只文字幕僚應該檢討，也顯見賴總統的文字敏感度不夠」。

粉專「政客爽」認為，翁達瑞本身是教授，賴清德也是會講「團結十講」的知識份子，這就是一種文人相輕的狀況，誰也看不上誰。

粉專「政客爽」嘲諷，建議翁教授可以給賴總統下一封挑戰書，辯論主題就寫「立委的職權不包括監督政府翁教授之我見」。相信如此教育賴清德，賴清德就知道什麼叫語言的藝術了。

