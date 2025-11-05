翁達瑞嗆鍾沛君「別單獨用餐就不會被強吻」 挨轟仇女

翁達瑞(左)政論的方式，竟拿鍾沛君(右)遭性騷事件作比喻，被全網怒轟仇女、檢討被害人。（合成圖／示意圖／資料照）

非洲豬瘟究責爭論不斷，中央災害應變中心3日稱台中案場病毒可能來自「未落實蒸煮廚餘」。國民黨台北市議員鍾沛君質疑「病毒不進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮竟嗆「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻」，引發網友炸鍋呼叫范雲及民進黨性平部。

翁達瑞今(5日)發文表示，國民黨的甩鍋術不合邏輯，但民進黨卻未能有效駁斥，邏輯學有三個觀念：必要、充分、與充要條件：1.中央政府的邊管疏失是非洲豬瘟爆發的必要條件，但不是充分條件，因為還有地方政府的監控把關。2.地方政府的監控失靈是非洲豬瘟爆發的必要條件，但不是充分條件，除非中央政府的邊管也有疏失。3.中央政府的邊管疏失與地方政府的監控失靈是充要條件，兩者必須同時發生才會爆發疫情。

翁達瑞還稱「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻。就算你們單獨用餐，只要朱學恒不是色狼，妳也不會被強吻」，翁達瑞說，套用上述三個基本邏輯觀念：「兩人單獨用餐」與「朱學恒有狼性」才是鍾沛君被強吻的充要條件。

對此，鍾沛君表示「翁達瑞這種性別議題高見，我還以為在看印度的新聞？」她並用「^_____^」的表情符號反諷翁達瑞的邏輯論。

PTT網友表示「又在敗人品」、「范雲又要無視了」、「這人直接仇女了耶」、「檢討受害者」、「@民進黨性平部」、「婦女部：國民黨？喔，那繼續睡」、「范雲這是妳的場了還不出來」、「是這樣用的嗎？你閉嘴就不會講廢話了」、「蠢鳥有種跟所有性侵被害者這麼說」、「看來時奮很適合當印度官員」。

還有人指出「鍾沒單獨用餐好嗎，是朱趁友人去廁所時犯事」、「撇除那個低能到不行的類比，翁的說法根本是承認鍾沛君說的沒錯」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

