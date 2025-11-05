翁達瑞嗆「不跟朱學恒單獨用餐就不會被強吻」 鍾沛君23字回應高級酸

台中市梧棲一處養豬場日前爆出非洲豬瘟，中央災害應變中心3日表示，病毒來源可能來自「未落實蒸煮廚餘」。國民黨台北市議員鍾沛君抨擊，「病毒不進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」結果遭旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）批評，「只要不跟朱學恒單獨用餐，妳就不會被強吻！」對此，鍾沛君也在臉書發文反擊，不少網友看完後盛讚，「厲害了，高級酸」。

國民黨台北市議員鍾沛君。（資料照／中天新聞）

翁達瑞今（5）日上午在臉書發文表示，台中爆發非洲豬瘟，盧秀燕市長嚴重怠惰，市政府還造假資料洗白官員。為了掩飾盧秀燕的無能，國民黨的公職傾全力甩鍋中央政府，而且言之成理，誤導許多不明事理的民眾。

台北市議員鍾沛君是最好的例子，只用「病毒不進來就沒事」這句話，就在政論節目和卓冠廷打成平手。國民黨的甩鍋術不合邏輯，但民進黨卻未能有效駁斥。

翁達瑞認為，國民黨的甩鍋術不合邏輯，但民進黨卻未能有效駁斥，邏輯學有三個觀念：必要、充分、與充要條件：1.中央政府的邊管疏失是非洲豬瘟爆發的必要條件，但不是充分條件，因為還有地方政府的監控把關。2.地方政府的監控失靈是非洲豬瘟爆發的必要條件，但不是充分條件，除非中央政府的邊管也有疏失。3.中央政府的邊管疏失與地方政府的監控失靈是充要條件，兩者必須同時發生才會爆發疫情。

旅美教授陳時奮。（資料照／中天新聞）

翁達瑞指出，如果鍾沛君還要硬拗，那我就會用她被朱學恆強吻的事件當類比，反駁她甩鍋中央政府的說詞。他會這麼告訴鍾沛君，「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻。就算你們單獨用餐，只要朱學恒不是色狼，妳也不會被強吻。套用上述三個基本邏輯觀念：1.單獨用餐是鍾沛君被強吻的必要條件，但不是充分條件，除非朱學恒是色狼。2.朱學恒有狼性是鍾沛君被強吻的必要條件，但不是充分條件，除非兩人單獨用餐。3.兩人單獨用餐與朱學恒有狼性才是鍾沛君被強吻的充要條件。

對於翁達瑞的說法，鍾沛君於晚間也在臉書發文回應，「翁達瑞這種性別議題高見，我還以為是在看印度的新聞」。

中央災害應變中心連日召開記者會說明目前非洲豬瘟的後續情況。（圖／中天新聞）

鍾沛君的發文一出，不少網友在底下留言回應，「議員太有格調了」、「真的這種白癡言論，不尊重女性的垃圾」、「厲害了沛君，高級酸」、「這種貨色能在三民自被當作寶，其實就是顯示出整個黨跟政府的性別思維！」

