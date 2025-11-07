翁達瑞拿朱學恒強吻事件嘲諷 鍾沛君：不奢望民進黨出來譴責

國民黨團召開記者會聲援鍾沛君。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 筆名「翁達瑞」的學者陳時奮日前談論非洲豬瘟議題期間，以國民黨籍台北市議員鍾沛君曾遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，稱鍾沛君如果不是單獨跟朱學恒用餐，當初就不會被強吻。輿論引發反彈後，國民黨立法院黨團今（7日）召開記者會，多名藍委出面聲援鍾沛君。鍾沛君也出面表示，她不敢奢望民進黨出來譴責，但她希望，至少類似議題發生時，民進黨中央到各級公職，不要把民主進步黨活成｢民主退步黨」，這非常可恥。

鍾沛君表示，她對這件事感到很遺憾的是，這一類案件在蒐證及獲得正義的過程非常不容易，在她的案件曝光之後，社會上很多有類似遭遇的女性透過各種管道與她聯繫，並不是每一個人都獲得司法跟社會還給她們正義，因為這類案件的取證和還原過程困難，還要擔心身分曝光，以及會不會被加害者秋後算帳的心理壓力。

鍾沛君表示，這次不只是她個人受到言語羞辱的這一小件事，而是整個社會的平等似乎變成一場笑話、一頓「自助餐」；當民進黨或側翼需要的時候，就拿出來大快朵頤，當發生在政治立場、公益取向不同的人身上的時候，民進黨就離的很遠，甚至民進黨跟側翼會為了政治上的需求，一下就把社會上的很多努力打回原形，

鍾沛君接著點名，她的案件歷經司法判決定讞，加害人已經去服刑，在司法上沒有什麼討論空間，但當民進黨想拿來利用時，包括：「翁達瑞」、管仁健、張雅琴之流都拿來當做笑話，好像因為某某人怎麼樣，就不配得到正義或支持。

鍾沛君抨擊，她想問民進黨上下，正義應該有條件嗎？正義是符合民進黨形狀的人才值得擁有？這才是社會要去反思的事情。民進黨從中央到各職黨公職，對翁達瑞、管仁健、張雅琴之流的發言充耳不聞，只是告訴大家，他們把民進黨的價值活成｢民主退步黨」而不自知，甚至沾沾自喜。

鍾沛君還說，今天民進黨對她的傷害，其實她不會放在心上，只會讓她看出，民進黨的可笑及偽裝在乎性別平等。她真正在乎的是，民進黨會讓這個社會上真正想伸張正義的人卻步，看到她的例子，擔心也許會受到更多報復或被不同立場的人追殺，這才是民進黨對這個議題造成的最大傷害。

