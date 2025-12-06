翁達瑞挺賴瑞隆「兒子只是比較皮」自爆曾是霸凌加害者 批媒體惡意政治操作

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮發文聲援賴瑞隆，直言8歲小孩打人絕非罪大惡極，「在我看起來只是比較皮的小孩。」（鏡報李鍾泉）

民進黨2026高雄市長初競爭激烈，人選之一的綠委賴瑞隆卻因8歲兒子在校霸凌同學，不得不道歉止血，是否因此影響選情備受關注。然而筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮直言，8歲小孩打人絕非罪大惡極，適當輔導即可，「在我看起來只是比較皮的小孩」。翁達瑞也批評特定媒體，將賴瑞隆兒子當成政治攻擊工具，毫無道德正當性，新聞潛在獲益者包含了國民黨立委柯志恩，以及賴瑞隆的初選對手。

翁達瑞昨（6日）在臉書發文，指媒體報導賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，不僅動手，還把對方堵在廁所12分鐘並放話威脅對方。但在翁達瑞記憶中，類似的肢體衝突幾乎每天發生，甚至自爆高中曾涉入校園霸凌，當過加害者也曾是受害者。

他雖主張校園不應該有暴力或霸凌事件，「但8歲小孩打人絕非罪大惡極，不值得媒體大肆撻伐。」並稱「假如媒體的報導屬實，在我看起來只是比較皮的小孩。就算小孩的行為稍有偏差，只要給予適當輔導即可，不應成為政治新聞的焦點。」

翁達瑞批評該媒體之所以報導賴瑞隆兒子的事件，目的在於製造賴瑞隆仗勢欺人的假象，藉機傷害她不錯的聲勢及選情，「潛在的獲益者包括國民黨的柯志恩，以及賴瑞隆的民進黨初選對手。」

面對媒體充滿惡意的操作，翁達瑞呼籲民進黨中央與賴瑞隆的初選對手，都不該再保持沈默，應出面聲援賴瑞隆。「8歲小孩的行為不應成為媒體焦點。TVBS的新聞操作毫無專業倫理可言，已觸及政治攻擊的下限。在此，我要聲援賴瑞隆，並呼籲媒體放過他的稚齡小孩。」

不過翁達瑞獨到見解，似乎連在同溫層取暖都有困難，網友們紛紛留言斥責他簡直是提油救火、赤裸裸的雙標，「霸凌零容忍又變成只是句雙標口號了啊？」「你是不是很討厭賴瑞隆？😆」「社會自有公評 不需要帶風向 虧你是教授 」「這番言論很雙標 為挺而挺而已」「我這輩子還沒看過8歲小孩在廁所堵人還說要打X對方的」「亂洗地反而是幫倒忙」「如果你的孩子8歲被霸凌，對方有立委爸，你又投訴無門，你還會說這話？」

