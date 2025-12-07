翁達瑞發聲挺賴瑞隆！「小孩只是比較皮」自爆曾是霸凌加害者

高雄市長參選人、民進黨立委賴瑞隆8歲兒涉嫌校園霸凌，受害人數不只一人。一向挺綠、筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮表示「8歲小孩打人絕非罪大惡極，不值得媒體大肆撻伐」，甚至自爆自己高中曾涉入校園霸凌，當過加害者也曾是受害者。

民進黨立委賴瑞隆8歲兒涉嫌校園霸凌，受害人數不只一人。（圖/資料照）

翁達瑞昨天（6日）在臉書發文指出，「我小學畢業很久了，不知道現在的學生互動模式。在我唸小學時，類似的肢體衝突幾乎每天發生。甚至在我高中的時期，也曾涉入校園霸凌事件，身份包括受害者與加害者」。

翁達瑞強調，「校園不應有暴力或霸凌事件，涉入的同學應該受到懲戒與輔導，但8歲小孩打人絕非罪大惡極，不值得媒體大肆撻伐。雖然我小時候也常打架，但成年後從未為非作歹」。

圖取自翁達瑞臉書

翁達瑞認為，「賴瑞隆的兒子才8歲，假如媒體的報導屬實，在我看起來只是比較皮的小孩。就算小孩的行為稍有偏差，只要給予適當輔導即可，不應成為政治新聞的焦點」。

對於賴瑞隆的小孩登上政治版面，翁達瑞分析，因為賴瑞隆有意參選高雄市長，而且聲勢不錯。若這則新聞可製造賴瑞隆仗勢欺人的假象，多少會傷害到他的選情。把賴瑞隆的8歲兒子當成政治攻擊工具，沒有任何道德正當性，潛在的獲益者包括國民黨的立委柯志恩，以及賴瑞隆的民進黨初選對手。

網友留言。（圖取自翁達瑞臉書）

面對媒體的操作，翁達瑞認為最大獲益者就是柯志恩，且還可以讓綠營分裂，讓賴瑞隆的初選對手獲利，特別是聲勢接近的綠委邱議瑩與許智傑。他呼籲民進黨中央與賴瑞隆的初選對手，都不該再保持沈默，應出面聲援賴瑞隆。他更認為黨派不同的柯志恩也應該出面聲援賴瑞隆。

不過，翁達瑞獨到見解的看法，似乎連同溫層都不太認同，許多網友直言 「賴瑞隆才8歲的孩子已經不是第一次攻擊同學，之前已經因為霸凌同學轉學了！被欺負的小孩也才8歲，難道人家活該被欺負」、「教授出來洗地帶風向的，光是八歲就覺得行為很可怕，還出來洗地 社會亂不是沒原因」、「護航霸凌者」、「顏色對了就沒事了」、「再一次示範提油救火，智商堪綠啊」。

