翁達瑞竟批「別單獨用餐就不會被強吻」 鍾沛君回應高級酸

台中市梧棲區一處養豬場確診非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布完整疫調結果，病毒可能來自未落實蒸煮廚餘。國民黨台北市議員鍾沛君稱「病毒不進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」旅美教授翁達瑞(本名陳時奮)今天在臉書批評，「只要不跟朱學恒單獨用餐，妳就不會被強吻！」 鍾沛君則在臉書反擊，翁達瑞這種性別議題高見，她還以為在看印度的新聞。有網友不禁表示，「厲害了，沛君，高級酸」、「民進黨意外嗎？明明有女權鬥士，卻是最多性醜聞的地方」。

針對翁達瑞「只要不跟朱學恒單獨用餐，妳就不會被強吻！」的說法，鍾沛君今(5日)在臉書粉專貼文表示，翁達瑞這種性別議題高見，她還以為是在看印度的新聞。

網友紛紛表示，「這種言論，不尊重女性」、「超扯」、「別這麼說，應該要鼓勵他努力敗票，32：0居功厥偉」、「那種長年住國外，卻對台灣指指點點的人…..」、「議員有格調」、「厲害了，沛君，高級酸」、「是印度的咖哩 ......」、「陳時奮嘴裡還會有什麼好話？」、「沛君加油」、「民進黨意外嗎？明明有女權鬥士，卻是最多性醜聞的地方」、「不用理他啦，真的」、「他真的是…」、「我已經不在乎他說什麼了！」、「范婦又睡著了嗎？」、「3+11范婦又躲起來了？」

