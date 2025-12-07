翁達瑞聲援賴瑞隆兒子 轟藍媒「消費8歲小孩」硬扯進選舉攻防

（圖／翻攝翁達瑞臉書）





角逐民進黨高雄市長初選的民進黨立委賴瑞隆8歲兒子涉校園霸凌，遭到藍營媒體大篇幅報導。筆名為翁達瑞的旅美教授陳時奮認為，此舉已逾越媒體界線，把孩子的行為硬扯進選舉攻防，既不道德也無專業。他表示，八歲小孩打人絕非罪大惡極，不值得媒體大肆撻伐。他看起來「只是比較皮的小孩」，只要給予適當輔導即可，八歲小孩的行為不應成為政治新聞的焦點。「我要聲援賴瑞隆，並呼籲媒體放過他的稚齡小孩。」

針對賴瑞隆兒子霸凌同學，翁達瑞在臉書表示，校園不應有暴力或霸凌事件，涉入的同學應該受到懲戒與輔導，但八歲小孩打人絕非罪大惡極，不值得媒體大肆撻伐。雖然自己小時候也常打架，但成年後從未為非作歹。

翁達瑞說，賴瑞隆的兒子才八歲，假如媒體的報導屬實，在他看起來只是比較皮的小孩。就算小孩的行為稍有偏差，只要給予適當輔導即可，不應成為政治新聞的焦點。

翁達瑞直言，賴瑞隆的小孩會登上政治版面，原因很簡單：爸爸有意參選高雄市長，而且聲勢不錯。若這則新聞可製造賴瑞隆仗勢欺人的假象，多少會傷害到他的選情。

翁達瑞抨擊，把賴瑞隆的八歲兒子當成政治攻擊工具，沒有任何道德正當性，潛在的獲益者包括國民黨的柯志恩，以及賴瑞隆的民進黨初選對手。

翁達瑞質疑，TVBS這則新聞的最大獲益者就是柯志恩。假如賴瑞隆在民進黨的初選出線，柯志恩可在大選時操作這起新聞事件，例如謊稱賴瑞隆施壓學校，縱放兒子霸凌同學的暴力行為。TVBS這則新聞還可分裂綠營，讓賴瑞隆的初選對手獲利，特別是聲勢接近的邱議瑩與許智傑。假如賴瑞隆因此落敗，難免會與勝出者產生心結，不利綠營在大選時的團結。

翁達瑞痛批，TVBS的新聞操作充滿惡意，民進黨中央與賴瑞隆的初選對手都不應保持沈默，原因有二：一、這種動機不堪、正當性薄弱的政治攻擊也會轉向其他的民進黨籍政治人物，每個人都可能成為受害者。二、不論TVBS操作這則新聞的動機何在，賴瑞隆的初選對手是潛在的獲益者。若他們能出面聲援賴瑞隆，這則新聞的傷害性可大為減輕。

翁達瑞喊話，同理，黨派不同的柯志恩也應該出面聲援賴瑞隆，至少要譴責TVBS的惡意新聞操作。可惜的是，這樣的期待遠超過柯志恩的道德水準。

翁達瑞強調，八歲小孩的行為不應成為媒體焦點。TVBS的新聞操作毫無專業倫理可言，已觸及政治攻擊的下限。在此，我要聲援賴瑞隆，並呼籲媒體放過他的稚齡小孩。

