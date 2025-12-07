翁達瑞聲援賴瑞隆兒子 轟藍媒「消費8歲小孩」硬扯進選舉攻防
角逐民進黨高雄市長初選的民進黨立委賴瑞隆8歲兒子涉校園霸凌，遭到藍營媒體大篇幅報導。筆名為翁達瑞的旅美教授陳時奮認為，此舉已逾越媒體界線，把孩子的行為硬扯進選舉攻防，既不道德也無專業。他表示，八歲小孩打人絕非罪大惡極，不值得媒體大肆撻伐。他看起來「只是比較皮的小孩」，只要給予適當輔導即可，八歲小孩的行為不應成為政治新聞的焦點。「我要聲援賴瑞隆，並呼籲媒體放過他的稚齡小孩。」
針對賴瑞隆兒子霸凌同學，翁達瑞在臉書表示，校園不應有暴力或霸凌事件，涉入的同學應該受到懲戒與輔導，但八歲小孩打人絕非罪大惡極，不值得媒體大肆撻伐。雖然自己小時候也常打架，但成年後從未為非作歹。
翁達瑞說，賴瑞隆的兒子才八歲，假如媒體的報導屬實，在他看起來只是比較皮的小孩。就算小孩的行為稍有偏差，只要給予適當輔導即可，不應成為政治新聞的焦點。
翁達瑞直言，賴瑞隆的小孩會登上政治版面，原因很簡單：爸爸有意參選高雄市長，而且聲勢不錯。若這則新聞可製造賴瑞隆仗勢欺人的假象，多少會傷害到他的選情。
翁達瑞抨擊，把賴瑞隆的八歲兒子當成政治攻擊工具，沒有任何道德正當性，潛在的獲益者包括國民黨的柯志恩，以及賴瑞隆的民進黨初選對手。
翁達瑞質疑，TVBS這則新聞的最大獲益者就是柯志恩。假如賴瑞隆在民進黨的初選出線，柯志恩可在大選時操作這起新聞事件，例如謊稱賴瑞隆施壓學校，縱放兒子霸凌同學的暴力行為。TVBS這則新聞還可分裂綠營，讓賴瑞隆的初選對手獲利，特別是聲勢接近的邱議瑩與許智傑。假如賴瑞隆因此落敗，難免會與勝出者產生心結，不利綠營在大選時的團結。
翁達瑞痛批，TVBS的新聞操作充滿惡意，民進黨中央與賴瑞隆的初選對手都不應保持沈默，原因有二：一、這種動機不堪、正當性薄弱的政治攻擊也會轉向其他的民進黨籍政治人物，每個人都可能成為受害者。二、不論TVBS操作這則新聞的動機何在，賴瑞隆的初選對手是潛在的獲益者。若他們能出面聲援賴瑞隆，這則新聞的傷害性可大為減輕。
翁達瑞喊話，同理，黨派不同的柯志恩也應該出面聲援賴瑞隆，至少要譴責TVBS的惡意新聞操作。可惜的是，這樣的期待遠超過柯志恩的道德水準。
翁達瑞強調，八歲小孩的行為不應成為媒體焦點。TVBS的新聞操作毫無專業倫理可言，已觸及政治攻擊的下限。在此，我要聲援賴瑞隆，並呼籲媒體放過他的稚齡小孩。
更多新聞推薦
其他人也在看
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 137
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 191
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 166
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 95
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 13
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 19
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 8
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 14 小時前 ・ 136
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 41
MLS》邁阿密國際首奪冠 貝克漢：球給梅西
Lionel Messi今天送出2次助攻，幫助邁阿密國際以3比1擊敗溫哥華白浪，奪得隊史第1次MLS盃冠軍，也是他個人生涯成年隊第44度奪下冠軍。TSNA ・ 2 小時前 ・ 發起對話
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 3 小時前 ・ 19
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 14 小時前 ・ 1
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 264