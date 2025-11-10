翁達瑞轟盧秀燕「民選市長自稱市民媽媽充滿政治算計」：台中市府堪稱滿朝盡是奴才！

台中市長盧秀燕自稱「媽媽市長」，甚至在非洲豬瘟事件過後，表示「媽媽做不好」，而台中局處首長被問及盧秀燕是否為「媽媽」也只能支吾其詞。旅美教授翁達瑞昨（9）日抨擊，盧享盡市長的權力，卻未善盡市長的責任；得到媽媽好處，卻不必承擔媽媽的壞處，「盧秀燕的施政靠政治包裝，當然只能吸引到奴才等級的局處首長」

翁達瑞昨日以「滿朝盡是奴才的台中市府」為題在臉書發文表示，他在社群平台看到一段影片。台中市議員林祈烽質詢市府的局處首長，請他們回答一個問題：「盧秀燕是不是他們的媽媽？」三位官員都支吾其詞，既不敢回答「是」，也不敢回答「不是」。

廣告 廣告

「看完這段影片後，我的感想就是：『台中市府堪稱滿朝盡是奴才！』」翁達瑞再說，盧秀燕選上台中市長後，就自封「媽媽市長」，簡稱「盧媽媽」，話題不斷。因為台中市政府的怠惰，梧棲爆發了非洲豬瘟，盧秀燕被迫認錯道歉。

翁達瑞表示，即便在如此不堪的情境，盧秀燕依然肉麻當有趣，竟然對市民情感勒索：「讓市民擔心了，媽媽做不好啦！」盧秀燕是否為他們的媽媽，三位台中市政府的局處首長竟然無法回答，不如一個幼稚園的小孩。翁達瑞大酸，如果他問幼稚園的小孩相同的問題，會立刻得到否定的答案。為何三位局處首長無法回答幼稚園小孩就能回答的問題呢？答案在他們的「奴才」性格。

翁達瑞酸說，面對議員的詢問，這三位奴才官員不敢回答「不是」，因為媽媽市長是盧秀燕的政治包裝，怕戳破長官的招牌。他們也不敢回答「是」，因為與事實不符，怕被民眾恥笑。

翁達瑞表示，就算要當奴才官員，這三位台中市政府的局處首長也是無能的奴才，連鬼話都不會說。假如他要當奴才官員，面對議員的詢問，他也可以說出這段鬼話：「盧市長當然不是我媽媽，但她關心每一位台中市民，就像媽媽關心子女一樣。媽媽市長是盧市長施政時的自我期許！」

翁達瑞並說，盧秀燕長期自稱「媽媽市長」，其實就是連篇鬼話。他分析，現代社會的人際關係都有特定的權力與義務。市長與市民是一種權力義務關係；媽媽與子女是另一種權利義務關係。兩者不容混淆，更不可以相提並論。

翁達瑞表示，市民面對許多公共事務，但無法個別處理（例如廚餘回收），只能委託代理人統籌處理。在民主社會，這個代理人就是地方首長。透過民主機制，台中市民票投政見最優的候選人擔任市長，解決市民無法個別處理的公共事務。

翁達瑞說明，市長與市民是一種合約關係，人民給予市長公權力動用預算與制定施政方針。市長必須依法行政，接受各種監督，實現競選的承諾。若有貪瀆與失職，市長必須承擔政治、行政、或法律責任。

翁達瑞接續表示，媽媽與子女則是一種生物關係，目的在繁衍後代。子女年幼時，仰賴媽媽的照顧；媽媽年邁時，仰賴子女的扶養。兩代的合作無合約束縛，媽媽是否盡職與子女是否孝順，無政治與行政責任的約束，只有部分的法律責任。

「盧秀燕是民選市長，卻自稱市民媽媽。這個身份包裝充滿政治算計」，翁達瑞說，以非洲豬瘟的爆發為例，盧秀燕身為市長，必須為失職承擔政治、行政、與法律責任。向市民道歉時，盧秀燕竟說出「媽媽做不好啦」，暗示市民要寬待媽媽市長。

翁達瑞直言，靠著高明的政治包裝，盧秀燕享盡市長的權力，卻未善盡市長的責任；盧秀燕得到媽媽好處，卻不必承擔媽媽的壞處。盧秀燕的施政靠政治包裝，當然只能吸引到奴才等級的局處首長，「神奇的是，一個包裝虛假的市長，帶領一群無能的奴才局處首長，竟在遠見雜誌的施政滿意度調查屢獲榜首的位置。遠見包包去睡吧！」

（圖片來源：翁達瑞臉書、三立新聞）

更多放言報導

藍惡修「財劃法」出包還要中央扛...翁達瑞嘆「黑貓偷吃白貓罪過」：政院千萬不能自甘墮落違法補足遭刪補助款！

「小修」2022年貼文狠酸羞辱柯建銘的王世堅！陳時奮：首個遞衛生紙給他人擦屁股的「通常是拉屎元兇」