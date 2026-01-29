翁違反保護令！持鋸子榔頭追殺前妻、2女兒

嫌犯遭移送地檢署複訊後，態度還很囂張喊「我不會後悔」。（圖／東森新聞）





昨（28日）晚上11時多，新北市蘆洲發生一起家暴案，70歲老翁過去因為家庭瑣事，多次跟同住的前妻，以及兩名女兒發生衝突，疑似又因生活瑣事口角，脾氣一向火爆的林男，竟然拿出鋸子和榔頭攻擊，警方獲報火速到場將人逮捕，而嫌犯被移送地檢署時，還頻頻高喊不後悔。

母女3人打著赤腳，離開社區大樓，才剛把門關上，下一秒，驚聲尖叫連忙逃命。

被害人：「啊啊啊。」

女子跑到一半不小心跌倒踉蹌，他迅速站起來，即便母親上衣已經被染紅，仍然伸出手拉起女兒，繼續往前狂奔，因為前夫殺紅眼，拿出利器猛砍。

警方獲報出動快打警力，火速趕抵現場將人逮捕，周遭住戶聽到聲響，趕緊出來查看到底發生什麼事。

附近民眾：「聽到有人，不知道從哪裡跑過來這邊，然後有一個講台語的男生，我聽不懂他講什麼，女生一直道歉。」

事發在28日晚上11時多，新北市蘆洲區整起家暴案，造成嫌犯前妻右前胸開放式咬傷，雙手手臂撕裂傷，2個女兒則是頭皮撕裂傷，四肢多處擦挫傷。

根據了解，這一家人過去經常因為生活瑣事，發生過多次衝突，這一回嫌犯認為說，是因為前妻聲請保護令，害自己必須去上認知治療課程，覺得說這樣子備受侮辱，因此一氣之下，拿出了鋸子和榔頭，攻擊前妻以及2名女兒。

警方調查被害人在過去10年內，有4次家暴通報紀錄，更在113年聲請保護令，同年7月核發，有效期限2年，雖然聲請到了保護令，但一家人平常依舊同住，生活開銷都由女兒來負責對此社會局回應，113年8月到114年7月，已經針對加害人，完成認知輔導教育24週，從113年3月到114年底，未再發生暴力衝突，未有違反保護令紀錄，本次砍傷事件發生後，立刻緊急處理，並視案家需求提供庇護安置。

嫌犯：「我不會後悔，我被害得這麼悽慘，我不會後悔。」

移送地檢署複訊，態度還很囂張，警方除了朝家暴殺人未遂，傷害違反保護令等罪偵辦之外，也建請檢察官聲請羈押，希望能讓被害人得到妥善保護。

