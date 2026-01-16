翁金珠外甥女參選彰化縣議員 江熊一楓由夫婿代登記卡關需補件

前彰化縣長翁金珠（左）今日陪同外甥女翁慧玟，赴彰化縣黨部登記參選第一選區議員。（葉靜美攝）

前立委江昭儀今日代表因案在押的江熊一楓，赴彰化縣黨部登記參選第七選區議員。（葉靜美攝）

民進黨彰化縣黨部在本月12日至16日進行鄉鎮市長及議員等的登記作業，前彰化縣長翁金珠的外甥女翁慧玟今日赴黨部登記參選第一選區議員，讓該選區競爭更形激烈，而因案在押的江熊一楓，則由其夫婿江昭儀代表登記，巧合的是，兩人皆因相關資料不足需趕在下午5點前補件，才能完成登記。

江熊一楓曾任3屆縣議員，夫婿是前立委江昭儀，她在2022年縣議員選舉中，因黨內互打最終高票落選，2023年代表民進黨參戰北斗鎮長補選也敗北，下屆將回鍋參選第七選區縣議員，但去年底因涉助理費案遭收押，江昭儀今日代表江熊一楓至黨部登記，但因登記相關文件要一式兩份、少了一份，需趕在下午5點截止登記前補件。

江熊一楓也發出聲明稿表示，兩年前，有人檢舉她助理費案，檢調偵查後沒事，這是她第二度被檢舉，並強調，她此時被拘押，但她沒貪汙，司法會還她清白;她雖在獄中受苦，但會更堅強，因為有很多人需要她的幫忙，她是浴火鳳凰，她會走出看守所，幫助你們、作你們的靠山。第七選區綠營規畫提名兩席，現任議員李俊諭今日也到場登記，希望爭取連任，另陳似梅也已登記參選。

翁慧玟是翁金珠外甥女，原本從父姓，原名曾于倢，近日才改從母姓，並連姓帶名一併改為翁慧玟，打出「翁金珠服務團隊」，她表示，她從小跟著翁金珠從事政治活動，並曾擔任過翁競選總部助理，希望沿續翁金珠的服務理念。翁慧玟因近日才改名，需先北上換新黨證，才能完成登記手續。

翁金珠受訪時表示，翁慧玟很小就沒有父親，從小由媽媽及外婆帶大，她從小看著翁慧玟長大，翁慧玟是翁家年輕一輩最有挑戰勇氣的，她沖著翁慧玟「希望像三阿姨一樣，有機會為彰化縣民服務」的理念，今日陪同登記，她也特別叮囑翁慧玟，現今政治局勢複雜，從政之路並不好走，從初選到成為候選人都有硬仗要打，要堅持自己的理念。

彰化第一選區現有5名議員，包括莊陞漢、李成濟、楊子賢、 許雅琳及黃柏瑜，另有彰化市長林世賢及芬園鄉長林世明決定轉戰，下屆選舉綠營將提名5席，近期雖有傳聞黃柏瑜將轉戰彰化市長，但他本人未正式表態，但即使排除黃柏瑜，仍競爭相當激烈。由於江熊一楓及翁慧玟選區都有超額情形，將先進行協調，協調不成，再進行初選。

