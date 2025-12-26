翁「腳無力」卡家門口10分鐘 海巡少校「一聲招呼」救援

老翁突然腳無力、動彈不得10分鐘。（圖／畫面授權:rain228l）

天氣溫差大時期，長輩健康狀況需特別關注。一名海巡署特勤隊劉姓少校外出倒垃圾時，細心觀察救援了鄰居老翁。這位老翁因腳突然無力而動彈不得，緊抓樹枝已有10分鐘之久。劉姓少校發現異常後立即上前環抱老翁，並在鄰居協助下將其安全扶回家中。

25日下午3點多，劉姓少校在一次平常的倒垃圾中，注意到平時會互相打招呼的鄰居老翁背對站在盆栽前，卻對他的招呼沒有回應。劉姓少校表示，當時他發現老翁一直在同一個位置約10分鐘，細看才發現老翁手已經有點發抖，正緊抓著植物支撐自己。

老翁當時無法動彈，整個人重心都壓在脆弱的樹枝上，周圍不僅有水泥護欄還有階梯，若摔倒撞到可能造成嚴重傷害。劉姓少校立即上前環抱住老翁的腰部，慢慢將他扶起，此時另一位鄰居也前來協助，兩人一左一右攙扶老翁，慢慢帶他走進家中休息。

事後了解，這位老翁有中風病史，不排除是因為氣溫驟降、溫差太大而引發身體不適。台北市立聯合醫院專任主治醫師姜冠宇提醒，有中風病史的長者需特別注意神經學變化。姜冠宇強調，若發現長者吃飯時有嘴漏、講話開始語無倫次、說話像吞了石頭一樣，或是肢體有一邊無力，都應警覺可能又發生中風症狀。

平時，劉姓少校與老翁的關係如同爺孫般親密。這次溫馨救援事件，讓寒冷的天氣中增添了一絲暖意，也提醒大家在天氣變化大的時節，更要多關心身邊長輩的健康狀況。

