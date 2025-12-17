即時中心／林耿郁報導

說好的抵制呢？11月日相高市早苗「台灣有事」發言引發北京震怒，要求民眾暫停前往日本旅遊，大量中國飛日航班臨時取消；不過日本政府觀光局最新統計，11月中國遊客訪日數量，仍多達56.2萬人，還比去（2024）年同月成長3%。

口嫌體正直？11月7日，首相高市早苗在國會公開表示，一旦「台灣有事」，可能構成日本「存立危機事態」，不排除出動自衛隊介入台海局勢後，引發中國政府跳腳；11月14日起，北京多次發布官方通告，要求國民暫勿赴日旅遊。

不過似乎多數國民不吃這一套：日本政府觀光局昨（17）天發布11月訪日外客數統計報告，上月共有351.8萬外國遊客赴日旅遊，刷新11月歷史新高紀錄。

其中包括台灣、南韓在內，共19個市場來客數，創下11月單月新高人次。

至於眾所矚目的中國，11月訪日客數為56.26萬人，比去年同月的54.63萬人成長約3%；雖然成長幅度縮水，但依舊是「正增長」。

今年617.5萬台人赴日！正式超越去年總紀錄

11月訪日外客數前三名，依舊由韓、中、台三強爭霸；南韓82.45萬人居於榜首，中國56.26萬人排名第二，台灣54.24萬人緊追在後，幾乎與中國不相上下。且台灣客數量比去年同月48.83萬人增加11.1%，刷新11月新高紀錄。

另一方面，反而是香港遊客「身體力行」，總量出現下滑；上月赴日客數為20.76萬人，比去年同期的22.7萬人減少約8.6%；美國則有30.25萬人赴日旅遊，比去年同期的24.74萬人大增22.2%之多。

數據顯示今年前11個月，台灣已有617.5萬人赴日旅遊，不僅超過去年前11個月的555.3萬人，更正式跨越去年全年的604萬人次紀錄。至於我方11月單月創新高原因，日本觀光局分析，此與桃園-神戶航線增班有關。

日本觀光廳長官村田茂樹表示，北京呼籲避免赴日後，確實出現部分取消情況，未來影響是否擴大仍待觀察，後續將密切關注農曆春節期間中國客動向；但他也強調，整體海外旅客赴日狀況，預期仍將維持「強勁成長」。

原文出處：快新聞／習主席快看！北京籲勿赴日旅遊 11月中客數仍成長3%

