習國師要讓台北變二線城？林延鳳：蔣萬安去雙城論壇別吞下去！

論壇中心／綜合報導

有「習近平國師」之稱的上海復旦大學中國研究院長張維為9日聲稱，「統一後5年到10年，使台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平」。民進黨台北市議員林延鳳表示，台北市長蔣萬安27日要去上海雙城論壇，但還沒去之前就被吃豆腐了，呼籲蔣萬安赴中要「捍衛台北市的市格」。

林延鳳在《台灣向前行》節目中指出，中國國家主席習近平應該要回去多讀書，因為他們講錯了，中國百度百科顯示，中國入選的世界一線城市的名單有台北，所以台北早就被中國列為一線城市了，「習近平國師」只是為了想要吃台北市、蔣萬安的豆腐而已，所以才故意說「10年內要把台北變成二線城市」。

廣告 廣告

林延鳳進一步指出，中國的二線城市很可怕，例如根據媒體報導，武漢是中國的二線城市，過去武漢肺炎的病毒就是從二線城市冒出來的，而貴州也是中國的二線城市，過去曾陷入債務危機而且無法自救，除此之外，二線城市鄭州過去發生水災，造成大量車輛堆疊的慘況，由此可見中國二線城市的基礎建設是非常差的。林延鳳也呼籲蔣萬安，去中國應該要捍衛市格，不應該這樣子被吃豆腐，蔣萬安「你吞下去的話，台北市民可是吞不下去的」。

原文出處：習近平國師要讓台北變中國二線城市？林延鳳：蔣萬安去雙城論壇別吞下去！

更多民視新聞報導

助理費除罪化「鄭麗文裝路人甲」？王時齊：應正名「這個」！

韓入境卡台灣變中國？王智盛揭：裡面藏兩面手法！

獨！徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 議員曝驚人內幕！

