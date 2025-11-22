「習大作家」出逾300本著作 X帳號曝：堆灰塵、一折也沒人買

習近平相關著作優惠折扣特價到一折。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平掌權逾十年，官方出版社持續從講話、書信到治國論述，將各類文稿剪輯成冊，如今市面上累積至少一百五十種以上的「習近平著作」。不過，這場大規模出版攻勢看似風靡，但在中國書店貨架上儘管堆得滿滿的「習思想」讀物，即使掛上「低至一折」的優惠牌，仍然乏人問津。

《人民報》指出，中國書店中許多書架被金色封面的《習近平談治國理政》、《習近平著作選讀》塞得密不透風，部分甚至積滿灰塵。他酸道：「這些被稱為『國家寶典』的書，如今落到這個地步，也許不只是賣不動，而是民眾對出版狂潮的沉默抗議。」

中國書店中可見，習近平著作佔據展示櫃的主要焦點。 圖：翻攝「學習強國」X

「習近平文集」開始爆炸量的出現，其實從 2012 年接掌大位後才開始。掌權前，他以地方官身分僅參與編纂數本地方志、政策總結，稱不上個人創作；但上任後，中央黨史和文獻研究院陸續推出數十種「重要著作」，從治理理念到環境論述一應俱全。海外統計更驚人，《自由亞洲電台》估算習近平執政十餘年出版約 300 冊，由歐亞多家出版社發行；讀書平台 Goodreads 上甚至出現逾 200 種不同版本。換算起來，他平均一年要推出十多本，產量不僅超越歷代中國領導人，在全球政壇也極為罕見。

出版量暴增，背後的利益結構也驚人，目前中共黨員數約一億，一套「習近平全集」動輒十數冊、定價千元人民幣。若黨員全數購買，估算銷售額破千億元人民幣，而版稅可高達七至十成比例，等於為領導人名義上的著作輸送數十億收入。《中國出版傳媒商報》的數據顯示，2023 年底銷售榜前二十名中，有十二本與習近平相關，發行量以億為單位。與一般作者每千字百來元的稿費相比，這種「官方級暢銷」帶來的收益更像一場公帑支撐的出版工程。

但真正翻開內容，許多書都只是講話摘錄、書信彙編及政策談話的文字調整，重複度極高。外界普遍認為，這些作品源自龐大宣傳團隊將演講錄音轉成文字，再由文稿組「提煉加工」，而非習近平本人逐字撰寫。也因此，即使出版速度驚人，讀者反應卻始終冷淡，對強制閱讀感到疲乏的民眾，自然不願再花錢買一本「早在工作中被要求讀過」的書。

習近平出版數量相當可觀，但實際上民眾們並未買單。2024年貼文便有哈爾濱大學學生在捐書活動中，大量擱置相關書籍。 圖：翻攝自 X

這並非中國境內才看得出來的現象。美國《TIME》雜誌早在 2015 年就注意到，習近平治國文集在紐約書展推出時，被包裝成「了解中國領導人的重要讀物」，中文版在國內也大力推廣，但讀者實際購買意願有限。當年，出版方宣稱銷量破四百萬冊，然而在美國 Amazon 上，英文本版的排名卻掉到四十多萬名之外；中國知名書城當當網的年度銷售榜上，這本書也難以與《追風箏的人》等一般文學作品競爭。一名成都的公務員受訪時甚至直言，「上班已經要讀那麼多講話精神了，為什麼還要花錢買？」

習近平今年 72 歲，若真如他過往談到的「活到 150 歲」，按目前一年十餘冊的速度，未來還會再推出近千本；而當前書店的現狀顯示，出版能量雖然旺盛，但市場反應卻日益冷淡。

