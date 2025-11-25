習對川重申「台灣回歸？」 卓揆斥：台灣主權獨立

政治中心／綜合報導

中國官媒新華社報導，習近平在電話中對川普重申"台灣回歸中國是戰後秩序重要一部分"，但川普的發文卻未見台灣的字眼。民進黨立委王定宇分析，"中國很喜歡事後補上他們想講但沒講的內容"。卓揆強調台灣主權獨立、回歸中國絕非2300萬國人選項。

在少將們肩膀上添加新的星星，總統賴清德主持將官晉升典禮，勉勵大家在崗位上持續貢獻，應對中國威脅。

總統賴清德：「面對威權主義的擴張，與科技的快速發展，全球的局勢與安全，都面臨了複合式的挑戰，臺灣必須以更堅定的民主信念，持續發展不對稱戰力。」

除了充實自身戰力，盟友支持也是關鍵，24號晚間中國國家主席習近平致電美國總統川普，中國官媒新華社報導，電話中習近平向川普提到"台灣回歸中國，是戰後國際秩序的重要部分"；但川普的發文只說"我和習近平聊很多，俄烏、大豆等農產出口、雙方互相邀訪，隻字未提台灣。行政院長卓榮泰重申我國主權。

行政院長卓榮泰：「中華民國臺灣是一個完完全全的，主權獨立的國家，2300萬的國人，沒有回歸的這個選項，維持現狀也是世界，現在大家共同注意的一個發展，中國沒有辦法用任何的形式，來破壞這個現狀。」

不過，川習通話朝野立委有截然不同的解讀。

立委（國）賴士葆：「川普沒有去，做什麼評論，這個才是吊詭的地方，（台灣）會不會被美國總統賣掉。」

立委（民）王定宇：「連在會中根本沒有談到的議題，卻在中共黨媒官媒，事後的新聞稿硬要把它加上去，把單方面想談的事，變成雙方共識雙方結論，渲染扭曲，這部分值得大家，再後續繼續觀察。」

綠營質疑這又是中國自high的老技倆，中國認知戰不間斷，連川習通話都成了他們"鼓吹疑美論"的契機，但不管說幾次都不改變兩岸互不隸屬的事實。

