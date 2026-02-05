習川又熱線氣氛正面 陳揮文：賴清德曾說川普尊敬台灣

大陸國家主席習近平昨（4日）晚間與美國總統川普通電話，兩人都提到台灣問題。習近平要美國慎重處理對台軍售問題，川普則在社群平台Truth發文表示，與習近平談到台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢等議題，氣氛非常正面。近日美國參眾議員頻頻施壓藍白勿擋國防預算，看到習川再度熱線，資深媒體人陳揮文發影片表示，賴清德在去年曾說川普尊敬台灣，「賴清德相信這種鬼話？」

陳揮文點出，去年11月26日國安高層記者會上，賴總統說川普在亞洲行之前有強調 「台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan），川普個人也尊敬台灣」。陳揮文反問，什麼台灣就是台灣？那為什麼台灣是Republic of China？川普講的是場面話，見人說人話、見鬼說鬼話。還酸賴清德，「如果川普尊敬台灣，那川普為什麼不尊敬烏克蘭、不尊敬委內瑞拉」？

陳揮文進一步說，川普在1月時接受紐約時報專訪，講到習近平是怎麼提到台灣的。川普說：He considers it to be a part of China，他（習近平）把台灣視為中國的一部分，那他要做什麼呢，That’s up to him，習近平想要對台灣做什麼是習近平決定。陳揮文稱川普挑明了反而是一件好事啊，美國沒有欠我們、沒有要幫我們，那我們怎麼辦啊？

對此網友表示「鬼當然會相信鬼話」、「川普尊不尊重我們，跟我們有心有力保護自己有極巨大的關係，不要寄望救世主」、「幫台灣純屬美國利益」。

