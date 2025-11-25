習川普通話喊「台灣回歸中國」 卓榮泰：沒有回歸這選項

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢前受訪。（行政院提供）

大陸國家主席習近平向美國總統川普表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，行政院長卓榮泰強調，中華民國台灣是完完全全的主權獨立國家，2300萬的國人沒有回歸的這個選項。

根據新華社報導，習近平與美國總統川普通話時表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，卓榮泰今受訪時表示，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬國人沒有回歸的選項，這個很清楚的。

卓榮泰強調，台灣是世界的台灣，台灣在區域安全以及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的，所以維持現狀也是世界現在大家共同注意的一個發展，中國沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀，這也是為什麼台灣要加強自己的自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要的原因。

此外，針對內政部長劉世芳稱，質疑民防手冊是「公主病、王子病」，卓榮泰表示，民防手冊是讓國人有更好的、更高的自我安全意識，也是現在很多國家通用的一種，政府期待全民參與國家安全防衛的一種共同手法，台灣不自外於世界這樣的一個做法。

卓榮泰強調，所以所有的內閣同仁跟所有的公務員、跟所有的國人應該一起為國家的安全多做努力，他願意從這個方向來為所有的國人一起多多的鼓勵、一起合作，謝謝。

