習川會他大輸？郭正亮：有史以來第一個把國安管制當談判條件

美國總統川普周四在與中國大陸國家主席習近平達成的里程碑協議中，做出了一項非比尋常的讓步：美國為了換取中國大陸承諾嚴打芬太尼，將對中國大陸商品徵收的關稅下調10％。前立委郭正亮表示，他看到美國所有的媒體都認為川普大輸，這個叫美國有史以來第一個國安管制當作談判條件。

針對習川會，郭正亮31日在《張雅婷辣晚報》節目中表示，最關鍵是稀土管制，可是中國大陸講得蠻明確的，美國不要高興太早。中國大陸是針對10月9日商務部那三個公文暫緩一年，主要重點是0.1%的中國大陸稀土原料，只要被查出來，就展開「全球長臂管轄」。可是中國大陸對美國的稀土管制，不只是10月9日，還有2023年的文件、2024年的文件，今年還有最新文件，中國大陸沒有說這三個文件取消，還在。10月9日這個文件還沒實施，12月1日上路，所以有些人說中國大陸取消美國的稀土管制，這是完全不了解。實際上，美國現在買不到的，仍然買不到，美國擔心12月1日之後就買不到，所以雙方做了談判。

郭正亮接著指出，中美針對美國已經通過而且開始實施的有關母公司穿透性的股權持有50％的子公司，都要做實體清單列管，這一條美國商務部已經實施了。中國大陸認為涵蓋的中國大陸企業可能會有將近1000家，中國大陸就是因為這樣火大，才推出稀土管制。-而現在這兩個都暫緩1年，各自讓一步。

郭正亮表示，他看到美國所有的媒體都認為川普大輸，這個叫美國有史以來第一個國安管制當作談判條件。這國安管制就是出口管制，美國從來沒有一個出口管制後退的。所以他看到好幾個報紙，都說川普開了首例，而且做出這個評論的是布希的一個商務部高級官員，那很久了，他認為川普只要開這個例，未來美國對中國大陸的所有國安管制，都可以談判。中國大陸也會因為這樣，就會把稀土當作籌碼，好好來鎖住使用。

郭正亮認為，因為川普本來不懂這些東西，他根本不知道美國企業根本拿不到稀土，他以為10月9日那個拿掉了，就買得到了，實際上不是，10月9日的還沒實施，現有的軍工企業並沒有因為這樣解套。

