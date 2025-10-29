習川會再改時間！台灣時間30日上午10點釜山登場
記者高珞曦／綜合報導
最新消息，據美媒《CNN》報導，美總統川普與大陸領導人習近平將在南韓APEC峰會上會面，原已改成30日早上10時（台灣時間早上9時）進行，稍早中美雙方將會晤時間改回最初的30日上午11時（台灣時間早上10時）舉辦。
Trump: Tomorrow I’m meeting with Chinese President Xi, and I’m looking forward to it.
According to a White House spokesperson, the meeting between Trump and Xi is scheduled for Thursday morning Eastern Time.
🇺🇸🇨🇳 pic.twitter.com/cId6VGauey
— Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2025
