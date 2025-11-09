習川會後再釋善意！陸商務部：放寬鎵鍺等兩用物項對美出口

大陸商務部9日公布，自即日起至2026年11月27日，暫停實施對鎵、鍺等兩用物項對美國出口的管制措施。這是繼習川會後，大陸方面再度放寬對美國的出口限制，顯示中美關係可能正在逐步回暖。

陸商務部宣布放寬鎵鍺等兩用物項對美出口。（資料照／央視）

據《央視新聞》引述大陸商務部網站公告，稱經批准，自即日起至2026年11月27日，商務部公告2024年第46號《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》第二款暫停實施。這意味著大陸對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項的管制措施將暫時取消，同時對石墨兩用物項對美國出口的嚴格審查也將暫停。

廣告 廣告

此前大陸商務部於2024年12月3日發布的第46號公告中，原本規定「原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查」。值得注意的是，該公告第一款「禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口」的規定仍然有效。

所謂「兩用物項」是指兼有民事與軍事用途，或者有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的物項。根據大陸「兩用物項出口管制條例」，這些物項包括相關的技術資料等數據。

美國總統川普與大陸國家主席習近平10月30日在釜山會晤。（資料照／美聯社）

據悉，鎵和鍺被視為半導體產業的重要戰略物資，廣泛應用在紅外線光學、光纖通訊傳輸、感測元件、太陽能電池等領域。大陸去年底公布暫停鎵、鍺等兩用物項對美國出口，並對石墨兩用物項對美國出口實施更嚴格審查，此次暫停相關措施將對半導體產業鏈產生一定影響。

此次大陸暫停對美出口管制措施並非單一事件。習川會之後，大陸已陸續解除多項對美限制，大陸海關總署日前也宣布恢復美國CHS Inc.等三家企業大豆輸華資質，同時廢止關於暫停進口美國原木的公告，顯示中美貿易關係正在逐步改善。

延伸閱讀

MLB/費城人哈波嗆大聯盟主席 竟被威脅「丟進水溝裡」

MLB/今井達也有意入札 前西武洋砲幫背書：他超厲害

MLB/村上宗隆不適合洋基？ 紐媒分析：位置跟現有陣容重疊