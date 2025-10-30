習川會後發文曝「陸同意買美能源」 川普：數千億美元正流入美

美國總統川普與大陸國家主席習近平今（30）日在南韓舉行時隔6年的面對面會談。川普在結束會晤後已搭機返美，他稍早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文總結本趟亞洲行以及「習川會」。

川普啟程返回美國。（圖／美聯社）

川普在發文中首先談及「習川會」，稱自己與習近平進行了非常棒的會晤。他表示，美中有著深厚的互相尊重，而這次會晤更加強了這種關係。

這位美國總統提到，雙方在許多事項達共識，其他一些重要議題也接近解決。「我非常榮幸習主席已授權中國開始大量購買大豆、高粱和其他農產品。我們的農民將會非常高興！事實上，正如我在第一總統任期曾說過的，農民應立即出去購買更多的土地和更大的拖拉機。我要為此感謝習主席！」

此外，川普提到，中方同意繼續開放且自由地輸出稀土、關鍵礦物、磁鐵等資源。並稱中方明確表示，將與美方密切合作，以阻止芬太尼流入美國。

川普還說，北京同意開啟購買美國能源的進程。根據川普的說法，「事實上，可能會有一項非常大規模的交易，涉及購買阿拉斯加州的石油和天然氣」。並指美國能源部長賴特（Christopher Wright）、內政部長柏根（Doug Burgum）和美中能源團隊將會面，以探討能否達成協議。

川普強調，「今天達成的協議將為數百萬美國人帶來繁榮和安全」。

川普接著提到自己已結束「歷史性」的亞洲行正返回美國。他感謝馬來西亞、日本和南韓等「偉大國家」的慷慨、親切和熱情好客。他並點名澳洲、加拿大、紐西蘭、新加坡、泰國和越南，稱這些國家出席了南韓總統李在明主持的晚宴。

他表示，「多虧他們，數千億美元正流入我們的國家。我們的國家再次強大、受人尊重和欽佩，而且最好的還在後頭！」

