習川會後發文曝「陸同意買美能源」 川普：數千億美元正流入美
美國總統川普與大陸國家主席習近平今（30）日在南韓舉行時隔6年的面對面會談。川普在結束會晤後已搭機返美，他稍早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文總結本趟亞洲行以及「習川會」。
川普在發文中首先談及「習川會」，稱自己與習近平進行了非常棒的會晤。他表示，美中有著深厚的互相尊重，而這次會晤更加強了這種關係。
這位美國總統提到，雙方在許多事項達共識，其他一些重要議題也接近解決。「我非常榮幸習主席已授權中國開始大量購買大豆、高粱和其他農產品。我們的農民將會非常高興！事實上，正如我在第一總統任期曾說過的，農民應立即出去購買更多的土地和更大的拖拉機。我要為此感謝習主席！」
此外，川普提到，中方同意繼續開放且自由地輸出稀土、關鍵礦物、磁鐵等資源。並稱中方明確表示，將與美方密切合作，以阻止芬太尼流入美國。
川普還說，北京同意開啟購買美國能源的進程。根據川普的說法，「事實上，可能會有一項非常大規模的交易，涉及購買阿拉斯加州的石油和天然氣」。並指美國能源部長賴特（Christopher Wright）、內政部長柏根（Doug Burgum）和美中能源團隊將會面，以探討能否達成協議。
川普強調，「今天達成的協議將為數百萬美國人帶來繁榮和安全」。
川普接著提到自己已結束「歷史性」的亞洲行正返回美國。他感謝馬來西亞、日本和南韓等「偉大國家」的慷慨、親切和熱情好客。他並點名澳洲、加拿大、紐西蘭、新加坡、泰國和越南，稱這些國家出席了南韓總統李在明主持的晚宴。
他表示，「多虧他們，數千億美元正流入我們的國家。我們的國家再次強大、受人尊重和欽佩，而且最好的還在後頭！」
延伸閱讀
MLB/道奇世界大賽退無可退 大谷翔平G6有可能接救援投手
MLB/菜鳥耶薩維奇飆12K史上第一人 球團形容他「心跳很慢」
MLB/藍鳥首局前兩棒背靠背開轟 創世界大賽紀錄
其他人也在看
川習會釜山登場! 習近平先拋善意 : 中國發展與「讓美國再次偉大」並行不悖
[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平今 ( 30 ) 日藉由 APEC 領袖峰會在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤。這次會面，兩國元首將討論稀土、晶片、大豆等議題。中方也希望川普明確表態反台獨，而川普會如何表態將是全球矚目的重點。 習近平指出，川普總統當選以來，我們 3 次通話，多次互致信函，保持密切聯繫，共同引領中美關係保持總體穩定。前幾天，兩國經貿團隊在吉隆玻舉行了新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為我們今天的會晤提供了必要條件。 習近平稱，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，他和川普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。 習近平強調，中國的發展振興同川普總統要實現的「讓美國再次偉大」( MAGA ) 是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。他願繼續同川普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為中美兩國各自發展營造良好的環境。查看原文更多Newtalk新聞報導寧給謝龍介也不給陳亭妃？ 稱202新頭殼 ・ 1 天前
影/習川會歷時100分鐘！習近平：中美應算大帳、多看長遠利益
大陸國家主席習近平30日上午在南韓釜山與美國總統川普舉行會晤，歷時1小時40分鐘後會晤結束，川普送習近平上車。習近平會晤中表示，大陸成功的重要密碼是堅持一張藍圖繪到底，集中精力辦好自己的事，做更好的自己，同世界各國分享發展機遇；針對兩國經貿問題，習近平指出應儘快細化和敲定後續工作，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」；中美雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環。中天新聞網 ・ 18 小時前
習近平會配合川普限制俄羅斯石油？川習會還會談什麼
美國總統川普與中國國家主席習近平將於10月30日在南韓釜山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間舉行高風險雙邊會談。這將是川普重返白宮後，兩人首次面對面會晤，象徵美中關係在緊張與對抗中尋求重新定位。會議目前已登場（美國東岸時間為10月29日晚間），外界預料雙方將就貿易、科技、能源與安全等多項爭議議題展開談判。川普在會前表達對談判結果的樂觀態度，強調美國願......風傳媒 ・ 21 小時前
川普證實：「習川會」未提台灣議題 明年4月訪北京
美國總統川普與大陸國家主席習近平今在南韓釜山舉行「習川會」，川普於會後飛回美國的專機被媒體問及，雙方是否提及台灣，他表示，「從未提到，都沒有提到台灣，會議中沒有討論」。中天新聞網 ・ 18 小時前
「川習會中國是贏家！」邱毅揭「台灣問題」談判日：還好沒讓粗魯的他出席
美國總統川普（Donald Trump）今（30）日上午在南韓釜山和中國國家主席習近平會面，會前雙方握手寒暄時氣氛溫馨，川普還笑稱習近平「是一個強硬的談判者」，這場全球矚目的「川習會」指只用時約100分鐘即告終，外媒報導，川普將隨即返回華府參加，並未釋出聯合新聞稿或舉行記者會。對此，前立委邱毅今在臉書分析，全球關注的川習會比預期的時間還短，這要歸功於雙方談判......風傳媒 ・ 19 小時前
從稀土芬太尼到烏克蘭 川習會要點總整理
（中央社釜山30日綜合外電報導）美國總統川普今天在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。會後，川普表示雙方已達成協議，美方將降低對中國的關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易。中央社 ・ 20 小時前
旅宿業告別缺工？引進外籍技術人力上路 洪申翰：設薪資與語言門檻防低薪外溢
為了解決國內缺工和低薪問題，行政院會今（10/30）日通過「跨國勞動力精進方案」，其中備受矚目的是旅宿業開放外國技術人力。勞動部長洪申翰表示，過去外籍移工多集中於製造業及照護領域，服務業開放始終謹慎，主要擔心造成低薪定錨現象，所以，採取「加薪換名額」機制，雇主只要幫全職本國勞工加薪2000元，即可多聘一名外國技術人力，最高不得超過勞保投保人數的10%，而勞動部會設定薪資門檻不超過3.3萬元，且具備一定的語言能力。太報 ・ 18 小時前
《各報要聞》川普：台灣就是台灣
【時報-台北電】眾所矚目的「川習會」30日在韓國釜山舉行。川普29日在空軍一號受訪時說，此行可能無法與北韓領導人金正恩會面，因為他想專心處理與中國國家主席習近平的會晤。至於是否談到台灣？川普表示，習近平可能會問，但他認為沒有什麼好說的，「台灣就是台灣」。關於台灣，川普直接的回應是「世界第一的晶片製造商已在亞利桑那設廠」。 總統府發言人郭雅慧昨表示，府方關注美中溝通，樂見美中領袖展開交流與對話，任何有助於區域和平穩定發展、降低區域衝突發生的努力，我方都正面樂觀看待，並感謝美國長期以來對台灣的堅定支持，且確認台海和平穩定的重要性，反對片面改變台海現狀。國安局長蔡明彥表示，美方會透過外交管道向台灣說明峰會進行狀況。 習明會高市 中日擴大戰略互惠 川普與習近平雖然是為出席亞太經合會（APEC）峰會來到韓國，但對川普而言，最重要的行程就是「川習會」，川普見過習近平後，今日就打道回府。習近平與日相首相高市早苗則預訂在31日，進行首次會談，2人可能會確認擴大中日「戰略互惠關係」。 大陸外交部證實川習會今日在釜山舉行。大陸外交部發言人郭嘉昆指出，兩國元首將就事關中美關係的重大問題深入溝通。中方願與美方時報資訊 ・ 1 天前
降息有變數、美元上漲 新台幣兌美元重回30.7元
美國聯準會再次降息1碼，但市場早已提前反應，加上聯準會主席鮑爾表態12月未必降息，市場解讀談話偏鴿，美元指數及美債殖利率反而上漲，亞幣震盪走貶，台股微跌作收，新台幣兌美元匯率同步下挫，終場重回30.7元價位，市場聚焦留意本周習川會是否釋出利多。中時財經即時 ・ 17 小時前
《大陸經濟》川習會落幕！歷時100分鐘 習近平：中美應做夥伴、朋友
【時報-台北電】中國國家主席習近平30日10時在釜山與美國總統川普舉行會晤。大陸央視新聞報導，當地時間30日中午，習近平與川普的會晤已結束，歷時約1小時40分鐘。 而稍早習近平在閉門會議前致詞時指出，自川普當選以來，雙方3次通話，多次互致信函，保持密切聯繫，共同引領中美關係保持總體穩定。前幾天，兩國經貿團隊在吉隆玻舉行新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為我們今天的會晤提供了必要條件。 習近平稱，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，他和川普作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。 習近平強調，中國的發展振興與川普要實現的「讓美國再次偉大」是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。「我願繼續與川普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為我們兩國各自發展營造良好的環境。」（新聞來源：中時即時 陳柏廷）時報資訊 ・ 22 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 20 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 3 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
流水席「壓軸美食」上桌賓客全愣住 南部人秒懂含意：趕阿嬤的手段
流水席是台灣特殊的文化之一，尤其以中南部最為盛行，餐桌上時常出現澎湃的菜色與意想不到的料理。近日就有一名女網友吃流水席到尾聲時，突然端出一桶又一桶的冰淇淋，讓她超傻眼，詢問南部都這樣嗎？不少南部人看到後會心一笑，解釋「這是趕阿嬤的手段」。中時新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 2 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 23 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前