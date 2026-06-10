習川會後驚人改變！最新數據揭：認同「美中關係較好」激增12.5%

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

5月中旬的「習川會」，外界普遍分析對國際區域情勢有所影響。據國防安全研究院最新民調顯示，有近6成國人注意習川會新聞；認為美中關係「比較好」的比例從3月調查的7.7%上升至20.2%，增加12.5個百分點；認為「比較不好」者則從38.2%下降至7.7%，驟降30.5個百分點，變化甚鉅。

5月中旬的「習川會」改變了國人對美中關係的看法。（圖／路透）

國防院中共政軍與作戰概念研究所政策分析員陳穎萱今（8）日發布分析文章指出，國防院於5月28到31日委託政治大學選舉研究中心，針對台灣民眾對於習川會後美中台與區域關係、美國對台的支持及台灣自身安全的看法進行國防安全民意調查。結果顯示，有近6成民眾對習川會新聞「非常注意」（13%）或「有點注意」（45.7%），顯示具備相當的新聞能見度。

廣告 廣告

若進一步將「新聞留意程度」進行交叉分析，年長族群對美中高層互動新聞的留意程度最高，陳穎萱認為，其高關注度可能源於對兩岸和平或地緣政治衝突的長期焦慮。相反地，年輕族群對國際新聞的留意程度較低，可能與其多元的資訊獲取管道分散注意力有關。

此外，政黨認同亦與資訊關注程度具有顯著相關，泛藍與泛綠認同者均有超過7成表示曾注意相關新聞，相較之下無政黨傾向者僅4成。

在民眾對美中關係的看法上，習川會前後呈現出相當明顯的變化。今年3月調查顯示，僅7.7%的民眾認為過去半年美中關係「變得比較好」，卻有38.2%認為「變得比較不好」。然而，在習川會後，認為美中關係「比較好」的比例上升至20.2%；認為「比較不好」者則下降至7.7%。

陳穎萱認為，此結果顯示，台灣民眾認為習川會確實對雙方關係發揮一定程度的穩定效果。儘管多數受訪者不認為美中關係出現根本性轉折，但至少降低對雙方關係持續惡化的預期。

此外，調查顯示，50.7%的民眾認為習川會後中國大陸對台軍事壓力「不會改變」，28.4%認為「會增加」，僅有5.9%認為「會減少」。換言之，即使部分民眾認為美中關係有所改善，但多數人並未因此相信大陸會降低對台施壓力道。

民眾對川習會注意程度的交叉分析。（圖／國防安全研究院5月國防安全民意調查）

本次調查係財團法人國防安全研究院委託國立政治大學選舉研究中心執行，調查對象是居住台灣且年滿18歳以上的民眾，以電話訪問之方式進行隨機抽樣調查，訪問期間自2026年5月28日至5月31日。電話調查實際訪問完成785份市話樣本、342份手機樣本，共計1,127份。以95%之信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差為正負2.92%。

更多中天新聞網報導

習近平返國致電謝金正恩 強調深化兩國合作「踏新歷史征程」

陸媒上看不到！北韓釋習近平「戴眼鏡看表演」罕見漏網照曝

習近平訪北韓提及圖們江出海口合作！孫大千：戰略上緊盯日本脊梁！